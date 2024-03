¡Directo al Manchester City! Joven estrella de los Estados Unidos rechaza al Real Madrid y llega a la Premier League

El Manchester City se encuentra peleando por defender los tres títulos más importantes de la presente temporada: Premier League, FA Cup y UEFA Champions League. Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola ya se encuentra pensando en la próxima temporada y sus refuerzos, puesto que los “Ciudadanos” se encuentran en conversaciones avanzadas con Cavan Sullivan, uno de los prospectos estadounidenses más emocionantes del mundo.

Asimismo, Fabrizio Romano ha afirmado en sus redes sociales que: "El Manchester City está cerrando un acuerdo para fichar al niño prodigio estadounidense Cavan Sullivan, ¡acuerdo cerrado! El talento nacido en 2009 se unirá al MCFC en los próximos años, procedente del Filadelfia Union, a pesar del interés del Real Madrid, el Borussia Dortmund y el Bayern, City Academy, haciendo un excelente trabajo con los talentos”.

El acuerdo aún no está cerrado, pero ya se han acordado los puntos principales, según las fuentes, y sólo faltan los últimos detalles. El plan sería que Sullivan, que tiene 14 años, fuera cedido al club del City Football Group, el Lommel SK, cuando cumpla 16, aunque todavía no hay nada decidido. No podría jugar con el City hasta cumplir los 18.

¿El mayor talento del mundo?

El joven futbolista está actualmente en la agenda del Philadelphia Union de la MLS. Marlon LeBlanc, entrenador del segundo equipo del club, ha declarado: "Cavan es un joven talento fantástico. Me gusta bromear con él y decirle que nunca he visto a un chico que se forme tanto como a Cavan. Tiene los pies en la tierra, no se le sube a la cabeza todo el bombo que se le da, y creo que eso es lo mejor de él. Es lo que también le permite entrar en nuestro entorno y seguir siendo genial y audaz".

Sullivan llevó a la selección sub-15 de Estados Unidos a ganar el Campeonato Sub-15 de la CONCACAF 2023 y obtuvo el Balón de Oro al mejor jugador del torneo.

De igual manera, el joven estadounidense protagonizó en la pasada primavera la GA Cup, un torneo juvenil de primera categoría con rivales internacionales que se celebra todos los años en Estados Unidos. A los 13 años, jugó con los sub-15 del Union, que derrotaron al Arsenal y al Real Madrid camino de la final. Fue nombrado en el Mejor equipo del certamen.