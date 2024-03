Mira la increíble estadística del Manchester City que preocupa al Real Madrid

Desde que el sorteo de la UEFA Champions League estableció que Real Madrid y Manchester City se verán las caras en los cuartos de final por tercera vez consecutiva, muchos aficionados se encuentran muy emocionados por ver el considerado "Clásico Europeo".

Sin embargo, en las últimas temporadas al conjunto merengue le ha costado mucho vencer a los "Citizens", consiguiendo ganar en sólo una oportunidad en los seis duelos anteriores (esa vez ganaron por 3-1 en el 2022), por lo que, algunos ponen como favoritos al equipo de Pep Guardiola para llevarse la eliminatoria.

Además, hay otro dato que no favorece en nada a la "Casa Blanca" para este encuentro y es que, el Manchester City no conoce la derrota desde el seis de diciembre de 2023, cuando perdió por la mínima ante Aston Villa en la Premier League.

Desde entonces, ha jugado veintidós partidos en todas las competencias estableciendo una marca de diecinueve victorias y tres empates, estadística que demuestra el increíble estado de forma que tienen actualmente y que esperan repetir cuando visiten el Estadio Santiago Bernabéu el próximo 9 de abril, por el partido de ida.

Mientras tanto, los dirigidos por Carlo Ancelotti no están en su mejor momento, pero aún así, les alcanza para sacar una diferencia de diez puntos al Girona y once al Barcelona en la tabla de posiciones de la Liga EA Sports, permitiéndoles enforcarse plenamente en la Champions, algo que no puede hacer el City, quien debe disputar las semifinales de la FA Cup y seguir luchando para llegar a la primera posición de la Premier (va tercero con 63 puntos).

Todo esto, sólo da indicios de que veremos una muy buena eliminatoria, entre dos de los mejores equipos del mundo, los cuales intentarán mostrar su máximo rendimiento para obtener el pase a la siguiente ronda de la Liga de Campeones.