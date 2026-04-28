Donald Trump reacciona a la polémica broma de Jimmy Kimmel contra Melania Trump

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa de su esposa Melania, tras las burlas que ella recibió por parte del presentador Jimmy kimmel. Fue el jueves 23 de abril que el comediante hizo un chiste de la primera dama, destacando que tenía el brillo de una “viuda expectante”.

Burlas de Jimmy Kimmel a Melania

Las declaraciones en cuestión de segundos se hicieron virales en las plataformas digitales, por la manera en cómo el estadounidense se refirió a la esposa del líder republicano, muchos tildándolo de “grosero y abusador”.

Melania reaccionó horas más tarde de la parodia de Kimmel, criticando todas sus palabras y asegurando que solo promueven en la gente una “retórica de odio y violencia”.

El lunes 27 de abril el líder republicano salió en defensa de su esposa, exigiendo a las cadenas Disney y ABC el despido inmediato del conductor, por sus palabras que consideró estaban llenas de abuso y para legitimar la violencia política.

“Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC, es despreciable incitación a la violencia”, escribió el ejecutivo en su perfil de Truth Social.

Polémicas de Jimmy Kimmel

En el 2025 el conductor fue sancionado por ABC luego de haber realizado comentarios sobre el tiroteo de Charlie Kirk, quien murió a los 31 años tras recibir un disparo durante un evento en una universidad de Utah.

Jimmy había realizado comentarios fuera de lugar que molestaron a la Casa Blanca, que pidió a la cadena la suspensión temporal del show “Jimmy Kimmel Live”.

Hasta el momento no se conoce si los ejecutivos volverán a sancionar el programa de variedades, por petición de Melania Trump.