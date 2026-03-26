Hija de Donald Trump confirma la llegada de un nuevo miembro a la familia

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En medio de la constante atención mediática que rodea al apellido Trump, una noticia más personal y alejada de la política ha captado la atención del público.

Ivanka Trump, la segunda hija del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció recientemente la llegada de un nuevo miembro a su familia, despertando una ola de reacciones en redes sociales.

Lejos de tratarse de un anuncio político o empresarial, la también empresaria apostó por un tono cercano y familiar para presentar a “Aspen” que desde ya se ha convertido en el protagonista del hogar.

La familia de Donald Trump crece

A través de sus plataformas digitales, Ivanka compartió imágenes y videos en los que se puede ver a sus hijos interactuando con el nuevo integrante.

Las escenas muestran momentos cotidianos cargados de ternura, en especial del pequeño Theodore, quien aparece jugando con el cachorro en distintas publicaciones.

El anuncio no solo generó miles de reacciones, sino que reforzó la imagen más íntima y familiar de Ivanka, quien en los últimos años ha optado por mantener un perfil más discreto, centrado en su vida privada.

En redes sociales, la socialité compartió imágenes de sus hijos jugando con el perrito. “Bienvenido a la familia, Aspen”, escribió con entusiasmo en su perfil de Instagram.

Una familia que sigue creciendo... también con mascotas

Aunque Aspen es el nuevo protagonista, no es el único animal en la familia. La empresaria ya había incorporado otras mascotas en el pasado, como Winter, un perro tipo pomsky, y Simba, adoptado en 2023 desde un refugio en Alabama.

Este detalle revela una faceta menos conocida del entorno Trump-Kushner, una apuesta constante por integrar animales en la vida familiar, algo que ha sido bien recibido por sus seguidores.

Casada con el empresario Jared Kushner desde 2009, Ivanka es madre de tres hijos y ha sido una figura clave dentro del círculo cercano de su padre, Donald Trump. Durante años ocupó un rol relevante en la Casa Blanca, aunque recientemente ha preferido mantenerse al margen.