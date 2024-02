Nicaragua eliminada de la Serie del Caribe: Las razones del fracaso de Gigantes de Rivas

Nicaragua cayó este lunes ante el equipo de Curazao y consumó su cuarta derrota en cuatro juegos que representa la eliminación del torneo, la primer de la Serie del Caribe Miami 2024.

El equipo de Gigantes de Rivas, uno de los invitados, no ha podido mostrar un conjunto capaz de ganar encuentros en el Loan Depot Park y podría marcharse sin ganar un juego en el torneo.

La poca producción a la ofensiva ha sido uno de los factores que ha lastimado a Nicaragua en esta Serie del Caribe.

Solo en un encuentro pudieron hacer más de 3 carreras. En ese encuentro perdieron 5-4 ante los Tigres del Licey de República Dominicana.

En un solo encuentro pudieron superar los 10 hits, en ese mismo juego ante Dominicana. En la mayoría de encuentros lograron poner a corredores en las bases, pero faltó el batazo decisivo que pudiera aumentar su número de carreras.

El pitcheo fue otro factor que claramente no ayudó al equipo nicaragüense. En los cuatro encuentros permitieron 5 o más carreras.

El dirigente de Nicaragua, Marvin Bernard, tuvo fuertes declaraciones este domingo luego de la tercera derrota consecutiva cuando llamó “conformistas” a los jugadores tras no poder sumar la victoria.

“Ustedes están acostumbrados a un béisbol campesino”, ripostó el capataz. “El muchacho tiene un futuro. Yo no voy a arruinarle el brazo a él. Son 14 los que vienen. Todos tienen que hacer su parte, no sólo él. Me estás diciendo ‘dejalo, dejalo, dejalo’ hasta que se le caiga el brazo. A vos no te importa. Eso es lo que me estás diciendo. Sí me importa”.

El dirigente explotó y arremetió diciendo que al equipo nicaragüense “le falta hambre” una palabra que denota la frustración que tiene el equipo tras las derrotas consecutivas.

“Somos conformistas. Eso es lo que somos”, dijo. “El pelotero nicaragüense es conformista. Uno trata de buscar la manera de cómo motivarlos. Traemos lo mejor que tenemos, entonces eso es lo que hay. Parece que no hay hambre. A la fanaticada nicaragüense, le pido disculpa. No se merecen lo que se les está dando. Han llegado y siguen llegado. Y gracias por eso”.