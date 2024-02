MLB: ¡Siguen los logros! Vea aquí las declaraciones de Omar López ahora como coach de banca en Astros de Houston (+Video)

La carrera como técnico de Omar López se cuenta entre las más nutridas en el ámbito venezolano en cualquier época, tanto así que solo él, Omar Malavé, Alfredo Pedrique y Luis Sojo han dirigido 1200 partidos o más en el sistema de granjas de la MLB.

Desde hace algunas temporadas ese periplo fue recompensado con su llegada al staff del cuerpo de coachs de los Astros de Houston, y para este año un nuevo asenso llega para el carabobeño, será el técnico de banca del estratega debutante Joe Espada. Al respecto, López manifiesta su complacencia en declaraciones ofrecidas al periodista Pascual Artiles en el complejo de entrenamiento primaveral de la organización sideral:

“Es un logro más para mí y mi familia, sin ellos las cosas no se pueden dar (…) bien contento con esta nueva responsabilidad, me vuelve a mis andares como ser mánager con la excepción de no tener que lidiar con la prensa a diario, ni con la gente de la oficina sino el mánager y los peloteros, eso me gusta mucho porque me mantiene en lo que me apasiona, que es dirigir”.

Dada su trayectoria con los Astros, su conocimiento del elenco, de la organización en general, en buena medida reviste de lógica su designación como mano derecha de Espada con quien también tiene tiempo trabajando:

“Pienso que sí, de una manera u otra debes conectar con tu coach de banca, sentir confianza en esa persona a tu lado, es quien se va a encargar cuando tú no estés, el que te va a ayudar cuando el equipo camine, el que siempre va a estar ahí”.

Dentro de su área de desenvolvimiento, el poder dirigir en las Mayores es un anhelo de muchos, por no decir de casi todos; si le llega o no la oportunidad es algo que asume con paciencia filosófica:

“Si algún día me toca, me tocará y si no me toca, no me tocó; Dios lo quiso así e igualmente lo vamos a aceptar”.

Vea aquí las declaraciones completas de Omar López: