MLB: Marlins deciden el futuro de este lanzador cubano

El lanzador derecho cubano Vladimir Gutiérrez, de 28 años, ha acordado su asignación a Jacksonville de Triple-A después de no ser seleccionado para el equipo de los Marlins de Miami en el Día Inaugural, según fuentes cercanas al equipo. Gutiérrez, quien se unió a los Marlins como invitado fuera del roster para el entrenamiento de primavera, ha mostrado una sólida actuación en la Liga de la Toronja, pero aun así no logró asegurar un lugar en el bullpen del equipo grande.

Con 32 juegos en las Grandes Ligas bajo su currículo, incluyendo 30 aperturas, Gutiérrez es un veterano con experiencia. Sin embargo, después de someterse a una cirugía Tommy John en 2022 y experimentar contratiempos con su codo mientras estaba en Triple-A el verano pasado con los Rojos, el camino de regreso a las mayores ha sido desafiante para el cubano.

A pesar de los obstáculos, Gutiérrez se ha mantenido optimista sobre su futuro con los Marlins. "Estoy contento con los resultados que he dado al equipo", expresó Gutiérrez a través de un intérprete. "Si dependiera de mí, me incluiría en el equipo, obviamente, pero no es mi decisión". Su compromiso con el juego y la organización es evidente, y su asignación a Jacksonville podría ser un paso crucial en su camino hacia un eventual regreso a las Grandes Ligas.

Los Marlins aún tienen que tomar decisiones finales sobre los últimos dos lugares en su bullpen, y aunque Gutiérrez no estará en la alineación del Día Inaugural, su experiencia y habilidad podrían ser valiosas para el equipo a medida que avanza la temporada.