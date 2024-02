MLB: Los mejores agentes libres aún disponibles en el mercado

A pocos días de que comiencen los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas, el mercado de agentes libres aún ofrece oportunidades para los equipos que quieren mejorar sus nóminas. Entre los jugadores que iniciaron la agencia libre en noviembre, hay cuatro que se destacan por encima del resto: los lanzadores Blake Snell y Jordan Montgomery, y los bateadores Cody Bellinger y Matt Chapman.

Snell es el más cotizado de todos, luego de ganar su segundo premio Cy Young en 2023 con los Padres. El zurdo de 31 años tuvo una efectividad de 2.25, la mejor de las Grandes Ligas, y ponchó a 234 bateadores en 180 entradas. Sin embargo, tuvo un ERA+ de 104, poco notable, de 2019 a 2022 y solo ha alcanzado 130 entradas en una temporada dos veces (en sus dos campañas de Cy Young), su techo es ciertamente tentador.Se espera que Snell, representado por el agente Scott Boras, busque un contrato multimillonario que supere los 100 millones de dólares.

Montgomery también tuvo una temporada sobresaliente en 2023, ayudando a los Rangers a ganar su primera Serie Mundial. El zurdo de 31 años tuvo una marca de 10-11, una efectividad de 3.20 y 166 ponches en 188.2 entradas. Montgomery, quien fue cambiado de los Cardenales a los Rangers a mitad de temporada, se perfila como un abridor de primera línea que podría interesar a varios equipos, especialmente a los Yankees, su antiguo club.

Bellinger y Chapman son dos de los mejores bateadores de poder y defensa de la liga. Bellinger, MVP de la Liga Nacional en 2019, tuvo una temporada de recuperación con los Cachorros, bateando .307 con 26 jonrones y 97 impulsadas. Chapman, cuatro veces ganador del Guante de Oro como tercera base, tuvo una campaña modesta con los Azulejos, bateando .240 con 17 jonrones y 54 impulsadas.

Estos cuatro jugadores son los más atractivos del mercado, pero no los únicos. Otros nombres que podrían generar interés son el coreano Hyun Jin Ryu, el dominicano J.D. Martínez, Brandon Woodruff, Liam Hendricks, Tim Amderson, Michael Taylor, Whit Merriefield, Gio Urshela, entre otros dependiendo de las necesidades de cada organización, ya sea un lanzador come innings, un bateador de poder, un as de rotación o un defensor de calidad de Guante Oro. El mercado luce todavía atractivo de cara a la primavera.