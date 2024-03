MLB: ¡Historia! Miguel Cabrera y cuando costó casi la mitad del valor de los Tigres de Detroit

Corría el mes de marzo del año 2014, ese fue el momento cuando Miguel Cabrera y los Tigres de Detroit acordaron una extensión de contrato por 8 temporadas por 248 millones de dólares, pactó que incluyó 2 torneos adicionales que elevaban el valor hasta 292 millones; ambas cifras de modo automático le convirtió en el jugador más caro en la historia de la tradicional franquicia.

Imagen tomada de Facebook

De hecho, la cuenta Codify en la red social X, nos refrescó la memoria al precisar que en aquel entonces, al Señor Miggy aún le quedan par de años de su contrato anterior con los bengalíes. El detalle está lo que añadieron.

Para ese momento el conjunto del estado de Michigan tenía un valor aproximado de 680 millones de dólares, es decir, ese año se metieron de lleno en un acuerdo que representó el 42.94% del valor total de la organización; eso también, dicho en criollo, levantó mucho polvo, algunos incluso si no lo dijeron al menos lo pensaron ¿un solo jugador vale tanto dinero para un equipo? ¿Se tratará de una inversión inteligente considerando ese altísimo porcentaje?

Son preguntas válidas, claro que sí, pero el beisbol es un negocio muy estable y todavía más rentable, especialmente en una ciudad como Detroit, donde los Tigres siempre han albergado su manada.

Como todo negocio, la variable del riesgo siempre va a estar presente, la cuestión es medir la mayor cantidad de ángulos posibles para dilucidar si vale la pena abordar una inversión de esa envergadura y en el caso de José Miguel lo valía.

No olvidemos que en 2012, un par de años antes del pacto, consiguió la primera Triple Corona vista en Grandes Ligas desde 1967; en ese período el de Maracay se consagró como el mejor bateador de todos, siendo también una figura muy mediática en las Mayores, no solo era (es) ídolo de Venezuela, lo era (es) de toda la industria en múltiples ámbitos y ese estatus de seguro ayudó a que el monto invertido rápido retornase a las arcas del equipo, con su plus valía claro está.

Pero esto también formó parte de la carrera de José Miguel Cabrera Torres, no solo fueron éxitos deportivos, también conquistó la élite de altos salarios en el Big Show.