MLB: ¡Deben sumarse! Sangre nueva de los Yankees de Nueva York será fundamental por estas razones

Esta es la parte de optimismo del calendario de Grandes Ligas. El momento en que los nuevos jugadores más filosofías reestructuradas son una ecuación para maximizar las victorias, todo el mundo está en la mejor forma de su vida o muy por delante en el calendario de lesiones o recién salido con un nuevo lanzamiento o un nuevo enfoque de swing.

En la fecha de reporte de lanzadores y receptores, cuando Aaron Boone resume un sentimiento organizacional en Yankees de Nueva York como "Estamos empeñados en ser campeones", claro, ¿por qué no? Después de todo, añadir a Juan Soto a Gerrit Cole y Aaron Judge formó una admirable trinidad.

Y sin duda, la distancia desde el Steinbrenner Field en febrero hasta el Cañón de los Héroes en noviembre, se hace más evidente si Cole sigue siendo inquebrantable, el “Juez” juega más de 150 partidos y Soto no se deja intimidar por Nueva York y su año previo a la agencia libre.

Pero esto no es baloncesto. Así que se necesita más para cumplir con la visión de Boone en la que, dijo, "Con suerte, al final, estamos sosteniendo ese trofeo". Hay un grupo de veteranos con talento detrás de los 3 grandes que tiene potencial, pero también banderas rojas en el físico y/o personalidad. Para ser el equipo que quieren ser en 2024 y en el futuro los Bombarderos necesitan que sus granjas proporcionen una mayor producción que en las últimas 2 décadas.

"Cuando miro a la liga ahora, los clubes que son realmente buenos y buenos para una ventana larga tienen un impacto de cosecha propia", dijo Cole el miércoles complejo primaveral del conjunto. "Los mejores equipos están desarrollando jugadores. Olvídate del dinero. Los mejores equipos están adquiriendo a través del draft jugadores que se convierten en 3.0, 4.0, 5.0 WAR-tipo de jugadores y hacer carreras sostenidas”, añadió en declaraciones tomadas del New York Post.

Para proporcionar un poco de contexto: los 10 primeros equipos en WAR posicional (el de FanGraphs) para jugadores de 29 años o menos tenían todos registros ganadores, liderados por los Bravos de Atlanta con 34,2. Los Mulos estaban en 5,8 sólo mejor que Rockies de Colorado y Medias Blancas de Chicago, justo por delante de los Atléticos de Oakland, por lo tanto, rodeado de 3 de los 4 equipos que perdieron 100 partidos o más en 2023.

10 de los 11 primeros en WAR de lanzamientos para jugadores de 29 años o menos tenían récords ganadores. Los Yankees fueron 22dos con 5.5, de los cuales 2.2 vinieron de Michael King, clave en el cambio por Soto.

Desde el Núcleo Cuatro (Mariano Rivera, Jorge Posada, Andy Pettitte y Derek Jeter), los Yankees han sido, en el mejor de los casos, mediocres en el desarrollo, o también muy buenos en llevar cantidad a las Mayores con calidad limitada.

El canje de Soto fue parte de una tendencia reciente, junto con los traspasos, por ejemplo, de Andrew Benintendi, Frankie Montas, Anthony Rizzo, Jameson Taillon y Alex Verdugo, que se inclinó en gran medida en el trato de los prospectos de pitcheo para los veteranos.

King, Jhony Brito y Randy Vásquez se combinaron para darle a los Yankees 232.2 entradas y efectividad de 3.37 el año pasado; fueron negociados por el dominicano junto con el bien considerado Drew Thorpe, quien habría estado entre las primeras opciones a convocar este año. Incluso si Néstor Cortés y Carlos Rodón tienen años de repunte, ¿apostarías por ellos para hacer más de 40 salidas combinadas? Los Yanquis han usado al menos 11 abridores en cada temporada de 162 juegos desde 2016.

Para este año volvieron a firmar a Luke Weaver después de un cameo positivo a finales de temporada y parecen alentados a que el no invitado al róster, Cody Poteet, pueda ser una sorpresa. De su sistema los del Bronx ven a Will Warren como listo, Chase Hampton como cerca de preparado, a Clayton Beeter y Luis Gil como en línea para demostrar que son iniciadores y no relevistas.

Por lo general, los del bullpen no dan preocupaciones para los neoyorkinos, que han sobresalido en la identificación de talentos y luego los mejoran, además tienen un grupo de brazos fuera del róster en el que los nombres de Nick Burdi, Joey Gerber y Art Warren surgen positivamente. Aun así les ha faltado el mismo toque posicional.

Boone dijo que espera que los Yankees pasen de ser pésimos a "una ofensiva de élite". Pero eso no se puede alcanzar sólo con Judge y Soto. Al menos D.J LeMahieu, Anthony Rizzo y Giancarlo Stanton tendrían que estar sanos y ser productivos, o que los jóvenes sean un factor.

Por ejemplo, ¿podría Anthony Volpe reducir su tasa de ponches a 23, 24% y aumentar su OPS hacia el promedio de MLB de .734? Si es así, su velocidad juega más y su impacto se amplía.

¿Puede Austin Wells catchear lo suficientemente bien como para que un bate zurdo que brilló a finales del año pasado entre en la alineación con regularidad? ¿Puede Jasson Domínguez recuperarse después de la cirugía Tommy John y proporcionar una sacudida a mitad del año? ¿Podrá Oswaldo Cabrera parecerse más al versátil bateador de cambio de 2022 que al desplome del año pasado? ¿Pueden Oswald Peraza y/o Everson Pereira ofrecer al menos competencia cuando sus números sean llamados, todo mientras Spencer Jones se filtra hacia el Big Show para justificar los canjes en los que el alto mando no los incluyó?

¿Podrán los Yankees sentirse tan optimistas en 10 semanas, y luego en 10 semanas más, como lo están hoy?

Fuente: The New York Post