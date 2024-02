El exgrandeliga Julián Tavárez confiesa las muchas veces que lanzó "borracho" (+Declaraciones)

El lanzador Julián Tavarez estuvo conversando este viernes con el periodista Héctor Gómez, a horas de que se diera inicio a la final de la Serie del Caribe Miami 2024 entre Tiburones de La Guaira y Tigres del Licey, sobre sus experiencias pasadas jugando pelota invernal.

"Me hubiese gustado estar aquí hoy jugando [con Tigres del Licey] y decirles: ´denme la bola que yo abro hoy´. Coger un café negro y un trago de ron brutal", dijo el exjugador de los Indios de Cleveland.

El oriundo de Santiago, República Dominicana, transitó durante 17 temporadas en la Gran Carpa, dejando registro de 88 victorias y 82 derrotas con 4.46 de efectividad y 1.49 de WHIP en un total de 1404.1 entradas lanzadas.

Asimismo, tuvo una aparición con el equipo de RD en la Serie del Caribe de 2006-07, en la cual abrió solo un juego, permitió tres imparables y cedió una carrera limpia. Sobre esa experiencia, Gómez le preguntó a Tavárez si había un bateador que le haya dado más problemas para dominarlo, a lo que el exserpentinero respondió: "No me acuerdo porque yo le pichaba a la mayoría borracho; ni me acuerdo".