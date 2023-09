U.S. Open: Aryna Sabalenka avanza y se convierte en la nueva número 1 del mundo

La Bielorrusa Aryna Sabalenka se convertirá a partir del próximo lunes en la nueva número uno del mundo del tenis femenino, luego de vencer en sets corrido a la rusa Daria Kasatkina por 6-1, 6-3.

Sabalenka salió a la cancha con una motivación extra, luego de la derrota de la actual líder del ranking Iga Swiatek la noche del domingo a manos de Jelena Ostapenko 3-6, 6-3, 6-1.

Usó todo ese aliciente para meter hasta 31 tiros ganadores y ganar el 61% del total de los puntos que se jugaron, al finalizar vino el desahogo, luego del premio por el que venía luchando, "Significa mucho para mi, este año me he presionado bastante fuerte para alcanzar esta meta, para convertirme en la número uno, significa mucho para mi y para mi familia, es increíble, es muy loco, aún no lo puedo creer".

En los cuartos de final se verá las caras con Qinwen Zheng número 23 del ranking quien dio la sorpresa de este lunes al dejar en el camino a la quinta favorita al trofeo, la tunecina Ons Jabeur.