Sorribes llega a la tercera ronda y Badosa se queda fuera

Tenis

Jueves 2| 6:44 pm





(EFE).- De nuevo, cara y cruz de la moneda para el tenis femenino español en la cuarta jornada del Abierto de Estados Unidos: Sara Sorribes logró por primera vez el pase a la tercera ronda, mientras que Paula Badosa, vigésima cuarta cabeza de serie, se despedía de la competición.



Sorribes, de 24 años, presente por quinta vez en el Abierto, no tuvo ningún problema para imponerse por 6-1 y 6-3 a la taiwanesa Su-Wei Hsieh, la número 81 del mundo.



La tenista española impuso su mejor juego desde el fondo de la pista y en apenas 34 minutos consiguió la primera manga, y aunque en la segunda tuvo mayor resistencia de Hsieh, que cometió menos errores no forzados, aseguró la victoria en una hora y 18 minutos de acción que protagonizó en la cancha 12.



Sorribes acabó con 11 golpes ganadores por 16 errores no forzados, comparados a los 15 y 40, respectivamente, de Hsieh, que nunca tuvo precisión con sus golpes.



La rival de Sorribes en la tercera ronda será la inglesa Emma Raducanu, de 18 años, número 150 del mundo, que se impuso por 6-2 y 6-4 a la china Shuai Zhang, la número 49 en la clasificación de la WTA.



Si Sorribes era la nota positiva del triunfo, Badosa no podía con la joven rusa Varvara Gracheva, de 21 años, 82 del mundo, y caía derrotada por 6-4 y 6-4, siendo la primera cabeza de serie de la jornada que era eliminada.



Gracheva tuvo mejor resto que Badosa y consiguió los "breaks" decisivos en los últimos juegos de ambos sets con los que sentenciaba el marcador final a su favor.



La joven tenista rusa hacía el segundo break del partido en el décimo juego de la primera manga y lo mismo sucedió en el segundo al aprovechar la primera pelota que tuvo de partido con el marcador en 15-40.



Gracheva acabó el partido con 20 golpes ganadores y 18 errores no forzados, comparados a los 16 y 20, respectivamente, de Badosa, de 23 años, que jugaba por tercera vez en el Abierto.



La eliminación de Badosa deja al tenis femenino español con Garbiñe Muguruza, novena cabeza de serie, y a Sorribes como las dos únicas jugadoras que alcanzaron la tercera ronda.EFE