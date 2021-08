Rublev rompe el maleficio ante Medvedev y se convierte en el primer finalista

Tenis

Sábado 21| 5:34 pm





Cincinnati. El ruso Andrey Rublev, cuarto cabeza de serie, acabó este sábado con el maleficio de cuatro derrotas consecutivas ante su compatriota Daniil Medvedev, primer cabeza de serie, al vencerlo por 2-6, 6-3 y 6-3 en la semifinal del torneo Masters 1000 de Cincinnati.



Después de que cayera a 0-4 contra Medvedev a nivel de gira a principios de este año en el Abierto de Australia, Rublev se mantuvo positivo y luchador a pesar de perder también el primer set del partido y al final fue lo que hizo la diferencia.



Rublev no sintió para nada la presión de lo que había sucedido en los partidos anteriores y poco a poco comenzó a descubrir la inconsistencia de Medvedev en sus golpes desde el fondo de la pista, en los intercambios y la falta de seguridad con su saque.



Pero sobre todo Rublev supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron a medida que avanzaba el partido y esta vez no las desaprovechó para que después de dos horas y 22 minutos de acción lograra el ansiado triunfo que lo ponía en sus segundas finales de un Masters 1000.



Además, Medvedev, que había jugado hasta esté sábado un gran tenis, el mejor de la temporada, arrolló 6-1 y 6-1 al español Pablo Carreño Busta, séptimo sembrado, en cuartos de final, no fue ni su sombra a partir del segundo set y ahí se acabaron las posibilidades de llegar a la final de Cincinnati.



El máximo favorito perdió el tercer partido en los últimos 21 que ha disputado, después de que la pasada semana ganó el torneo de Toronto, su cuarto título de Masters 1000.



Pero no pudo convertirse en el séptimo jugador masculino que consigue el doble triunfo en Toronto y Cincinnati en la Era Open.



No lo hizo porque Rublev puso de su lado los puntos decisivos e hizo un "break" más que Medvedev, que nunca pudo superar el primer saque de su compatriota con el que logró 71 por ciento de los tantos y potentes golpes de derecha para al final del partido tener 94 puntos ganadores por 91 de su rival.



"Es como pasar la universidad y te dan un diploma", declaró Rublev en la cancha después del partido. "Incluso cuando estaba 2-6 abajo, el marcador no debería haber sido así porque los puntos estaban muy ajustados".



Rublev explicó que el partido fue muy intenso, tantos rallyes largos, superduro, superfísico, super mental. Muy parecido a una partida de ajedrez.



"Medvedev es uno de esos jugadores que no te da la oportunidad de atacar, pero si tengo suficiente poder y elijo el momento adecuado, tengo que ser yo quien lo haga correr. Al final, estaba tratando de encontrar el momento perfecto para empezar a ser más agresivo y abrir los ángulos y eso fue lo que sucedió", explicó Rublev.



El joven tenista ruso dijo que el triunfo ante Medvedev le da la confianza que puede ganar a cualquier rival de cara al futuro.



Ahora el rival de Rublev en la final saldrá del ganador del partido que esta noche van a disputar el griego Stefanos Tsitsipas, cabeza de serie número dos, contra el alemán Alexander Zverev, tercer sembrado.



Rublev hace dos años derrotó a los suizos Stan Wawrinka y Roger Federer en partidos consecutivos para llegar a los cuartos de final.



En esa etapa, perdió contra Medvedev, quien se abrió paso en el Lindner Family Tennis Center para levantar su primer trofeo Masters 1000, algo que este año no podrá repetir por que el verdugo fue su compatriota que también dejó un aviso de cara al Abierto de Estados Unidos. EFE