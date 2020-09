Shapovalov: "Jugar contra Carreño será otra prueba muy difícil"

Tenis

Lunes 7| 8:31 am





El canadiense Denis Shapovalov, de 22 años de edad y duodécimo cabeza de serie, alcanzó por primera vez en su carrera los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos y de un torneo de Grand Slam.



Lo consiguió después de remontar un set en contra y vencer por 6-7 (0), 6-3, 6-4 y 6-3 al belga David Goffin, séptimo cabeza de serie. El próximo martes se enfrentará al español Pablo Carreño Busta, vigésimo cabeza de serie.



Carreño Busta, clasificado para los cuartos tras la descalificación y posterior expulsión del Abierto del serbio Novak Djokovic, cabeza de serie número, tras haber golpeado con una pelota a una jueza de pista, cuando el tenista español estaba con ventaja de 6-5 en el primer set, tendrá también la oportunidad de alcanzar por segunda vez las semifinales.



Shapovalov y Carreño Busta se han enfrentado ya en cuatro ocasiones con ventaja de 3-1 para el tenista español.



"La clave para poder hacer frente al juego de Carreño es llegar en plenitud de forma física, porque es un jugador que no te hace ninguna concesión durante todo el partido, lo que significa que se tratará de otra prueba muy difícil", declaró Shapovalov.



"Es un jugador súperduro, similar a David (Goffin), que golpea muy bien la pelota desde el fondo de la pista, pero lo más complicado es que cambia el ritmo en cualquier momento y te desconcierta", explicó Shapovalov.



"Su saque no te facilita nada las cosas y si no restas muy bien, hacerle un 'break' es complicado", admitió. / EFE