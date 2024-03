Cambio de horario en España: ¿Hacia qué dirección se moverá el reloj?

España se prepara para el cambio al horario de verano el próximo domingo 31 de marzo. Esta tradición histórica, que data de la Segunda Guerra Mundial, tiene como objetivo conservar energía. Pero, ¿a qué hora exactamente debemos ajustar nuestros relojes?

Según el Boletín Oficial del Estado de España (BOE), en la madrugada del 31 de marzo de 2024, a las 02:00 a.m., los relojes se adelantarán una hora y serán las 03:00 a.m.. Sin embargo, en las Islas Canarias, el horario cambiará a la 01:00 a.m., hora local.

Este día, los españoles disfrutarán de un día más corto, con solo 23 horas. El horario de verano estará vigente hasta el domingo 27 de octubre, cuando los relojes en España se retrasarán nuevamente una hora para dar inicio al horario de invierno.

En esa fecha, los relojes cambiarán de hora a las 03:00 a.m. (02:00 a.m. en Canarias), retrasando la hora oficial de España en sesenta minutos. Así, ese día será un poco más largo, con una duración oficial de 25 horas, según el calendario oficial de la hora de verano.

En 2025, las fechas de cambio serán el domingo 30 de marzo y el domingo 26 de octubre. Un año después, en 2026, las modificaciones se realizarán el domingo 29 de marzo y el domingo 25 de octubre, según el Real Decreto 236 de 2002, que estableció oficialmente los cambios de horario para el periodo 2022-2026.

¿Por qué se cambia la hora constantemente?

La historia de los cambios de horario se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando países como Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos introdujeron el horario de verano para ahorrar energía. Aunque este sistema funciona, su impacto es modesto: según un estudio internacional de 2017, el ahorro promedio de electricidad durante el horario de verano es del 0,34%.

Sin embargo, los cambios de horario también tienen consecuencias en términos de salud humana, afectando nuestros patrones de sueño y nuestra salud cardiovascular. Los expertos de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño han señalado los riesgos, que incluyen accidentes cerebrovasculares, errores médicos y problemas de salud mental.