NFL: ¡Histórico! Atlanta Falcons vs Jacksonville Jaguars en modo Toy Story

La NFL acaba de escribir una página en la historia de las transmisiones deportivas para la televisión, en el duelo que se disputó en Londres entre Atlanta Falcons vs Jacksonville Jaguars se pudo ver el partido totalmente en vivo con animaciones de Toy Story, uno hecho, único en la historia de la televisión.

Atlanta Falcons vs Jacksonville Jaguars viajaron a Europa para disputar la Serie Internacional Londres 2023 que es una costumbre para la NFL, con el objetivo de expandir su deporte y ganar más fanáticos en el viejo continente. Como el juego era transmitido en un horario muy temprano en los Estados Unidos (9:00 am ET), la liga tuvo la iniciativa de crear una animación junto con Disney para llevar el juego totalmente en vivo para los más pequeños de la casa y que pudieran entender y familiarizarse con el deporte más importante del país.

La animación fue creada gracias a los esfuerzos en conjunto por ESPN´s Edge Innovation Center, Disney, NFL, Pixar, Next Gen Stats, Beyond Sports y Silver Spoon. A pesar de que se podía ver en vivo, contó con un pequeño retraso de 30 segundos entre jugada y jugada, algo mínimo tomando en cuenta el alcance de la hazaña.

Todo lo que sucedió en el Estadio de Wembley, fue recreado a la perfección, las celebraciones, las anotaciones, castigos, entre otras cosas. Una transmisión que sin duda alguna será histórica y un antes y un después en la televisión.

Jacksonville Jaguars terminaron imponiéndose 23-7 sobre Atlanta Falcons en un duelo donde la defensiva de Jaguars brilló con luz propia.

Los números de Jacksonville Jaguars:

- Trevor Lawrence terminó con 23/30, 207 yardas, 1 TD 0 INT

- Calvin Ridley: 2 recepciones, 38 yardas, 1 TD

- Darious Williams: 1 INT, 61 yardas, 1 TD

Los números de Atlanta Falcons:

- Desmond Ridder terminó con: 19/31, 191 yardas, 1 TD, 2 INT

- Bijan Robinson: 14 acarreos, 105 yardas

- Drake London: 3 recepciones, 28 yardas, 1 TD