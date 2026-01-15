Esquiador venezolano apunta a la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Suscríbete a nuestros canales

El esquiador de 20 años Nicolás Claveau-Laviolette consiguió una histórica clasificación para representar a Venezuela en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. No obstante, su participación aún no está asegurada, ya que un trámite de actualización de su pasaporte mantiene en suspenso su presencia en la cita olímpica.

La clasificación se concretó el pasado 28 de noviembre en Ruka, Finlandia, cuando Claveau-Laviolette obtuvo una puntuación inferior a los 300 puntos, marca que le permitió asegurar su cupo olímpico. Este logro es inédito para el deporte venezolano, ya que se trata del primer atleta del país en clasificar en esquí de fondo a unos Juegos Olímpicos de Invierno.

De confirmarse su participación, el nativo de Lechería se convertiría en apenas el sexto venezolano en la historia en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Para ver acción en la mencionada competición, que se realizará del viernes 6 hasta el domingo 22 de febrero, deberá actualizar su pasaporte venezolano y obtener los documentos de seguridad social.

5 atletas venezolanos han participado en Juegos Olímpicos de Invierno

A lo largo de la historia, solo cinco atletas venezolanos han logrado clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno, una cifra que refleja lo complejo que ha sido para el país abrirse camino en disciplinas tradicionalmente ajenas a su realidad climática y deportiva.

La pionera fue Ignia Boccalandro, especialista en luge, quien se convirtió en la primera venezolana en participar en una cita olímpica invernal al competir en Nagano 1998. Cuatro años después, en los Juegos de Salt Lake City 2002, Venezuela presentó hasta ahora su delegación más numerosa, integrada por cuatro atletas: la propia Boccalandro, Julio César Camacho, Chris Hoeger y Werner Hoeger, todos en la disciplina de luge.

Posteriormente, Werner Hoeger volvió a clasificar y representó al país en Turín 2006, mientras que el último venezolano en decir presente en unos Juegos de Invierno fue Antonio José Pardo en Sochi 2014. Tras doce años de ausencia, Nicolás Claveau-Laviolette espera con ilusión la posibilidad de convertirse en el sexto atleta venezolano en representar a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.