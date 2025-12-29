Alvarado y Salazar: Los nuevos rostros del éxito en el deporte venezolano 2025

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada histórica para el olimpismo y el profesionalismo nacional, el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) anunció los ganadores de la 82.ª edición del premio Atleta del Año. Por primera vez en las ocho décadas de historia de este galardón, el hipismo y el karate se alzaron con los máximos honores en las categorías de Atleta Masculino y Femenino, respectivamente.

Junior Alvarado: maestro en las pistas estadounidenses

El jinete Junior Alvarado se adjudicó la distinción masculina tras una temporada excepcional en los Estados Unidos, donde logró hitos que pocos venezolanos han alcanzado.

Logros históricos: Alvarado se convirtió en el tercer venezolano en ganar dos de las tres carreras de la Triple Corona estadounidense. En mayo, condujo al ejemplar Sovereignty a la victoria en el mítico Derby de Kentucky , y un mes después dominó el Belmont Stakes en Saratoga.

Votación: El fusteta totalizó 579 puntos, obteniendo 41 papeletas al primer lugar. Con esta puntuación, superó al grandeliga Eugenio Suárez (507 puntos), quien fue su más cercano competidor en las boletas de los cien comunicadores especializados que participaron en el proceso.

Yorgelis Salazar: La máxima distinción del Karate

En la categoría femenina, Yorgelis Salazar alcanzó finalmente la cima tras tres nominaciones previas, superando en una cerrada votación a la reina del salto triple, Yulimar Rojas.

Consistencia mundial: Salazar cerró el año como la cuarta mejor karateka del mundo en la categoría de -50 kg según el ranking de la WKF. Durante 2025, logró medallas de bronce en la Premier League de Francia (enero) y en el Mundial de Egipto (noviembre).

Dominio regional: La atleta sumó dos medallas de oro en los Juegos Bolivarianos, tanto en la modalidad individual como por equipos.

Votación: Salazar acumuló 486 puntos con 21 votos al primer lugar, logrando imponerse a Yulimar Rojas, quien terminó con 431 puntos en el total.

El cuadro de honor del deporte venezolano

La votación del CPD no solo premió el rendimiento individual, sino que reconoció la excelencia en diversas áreas del ecosistema deportivo nacional:

Equipo profesional del año: Los Cardenales de Lara obtuvieron su tercera distinción histórica tras conquistar el séptimo título de la LVBP en la temporada 2024-2025, superando a la UCV FC y Gaiteros del Zulia.

El softbol arrasa: Gracias a su título en el Mundial de Canadá, el softbol masculino se llevó los premios de Selección del Año , Entrenador del Año (Ramón López), Dirigente del Año (María Soto) y Entidad Deportiva del Año (FeveSoftbol).

Menciones Especiales: El Círculo otorgó reconocimientos destacados a los representantes del deporte adaptado: Clara Fuentes (campeona mundial de parapotencia) y Marcos Blanco (campeón mundial de judo para ciegos).

Con este resultado, Alvarado y Salazar toman el testigo de Anthony Santander y Joselyn Brea, quienes fueron los ganadores de la edición 2024, consolidando un 2025 de ensueño para disciplinas que tradicionalmente no habían liderado estas votaciones.