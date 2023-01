NFL: Damar Hamlin despierta luego de su infarto y pregunta por el marcador del partido

Damar Hamlin, safety de los Bills de Buffalo que se desvaneció en pleno partido el pasado lunes por un paro cardiorrespiratorio, despertó ayer jueves en el Hospital de la Universidad de Cincinnati, en el que ha estado internado desde el incidente ocurrido en el duelo del "Monday Night Football", que enfrentaba a sus Bills ante los Bengals de Cincinnati.

Tanto médicos, como familiares del jugador, han anunciado que el defensa de Buffalo ha tenido mejorías notables en las últimas 24 horas que ha pasado en el hospital, y que está "neurológicamente intacto", lo que sin duda facilitará bastante su recuperación, y su posterior regreso a la vida normal que llevaba hasta el incidente.

Damar Hamlin has been able to talk to his family and his care team, the Bills announced. pic.twitter.com/SKxXQ0TPKg