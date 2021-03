Costa Rica reta a Estados Unidos en el inicio del Preolímpico

Olimpismo

La selección de Costa Rica enfrentará este jueves a Estados Unidos, en un partido crucial para ambos en el inicio del Preolímpico de fútbol de la Concacaf que dará dos plazas a Tokio 2020.



Dirigido por el entrenador Douglas Sequeira, los costarricenses presentan un equipo con prometedoras figuras que pretenden regresar al país a unos Juegos Olímpicos, en los que no aparecen desde Atenas 2004.



El cuadro tico está liderado por cinco jugadores involucrados en ligas extranjeras, el guardameta Patrick Sequeira, del Celta de Vigo, los centrocampistas Marvin Loría (Portland Timbers), Randall Leal (Nashville), Luis Díaz (Columbus Crew) y el delantero Manfred Ugalde (Lommel).



Sequeira tiene a otros jóvenes con experiencia en Primera división, que buscarán la victoria ante un cuadro estadounidense que, dirigido por Jason Kreis, posee a futbolistas de talento, capaces de convertir a su selección en una de las protagonistas.



El extremo Ulysses Llanez, el lateral Julián Araujo, el volante Andrés Perea y el delantero Jesús Ferreira, todos probados en Primera división, lideran el grupo de norteamericanos.



Costa Rica, Estados Unidos y México encabezan el grupo A, completado por República Dominicana. Es la llave más dura porque reúne a los tres grandes de Concacaf, de los cuales uno quedará fuera de la semifinal y como consecuencia descartado de Tokio 2020.



A segunda hora de este jueves, México iniciará la defensa de su título con un conjunto lleno de figuras de la liga local, entre ellas el portero Sebastián Jurado, los defensas Jesús Angulo, Alan Mozo y Gilberto Sepúlveda, los volantes Érick Aguirre Roberto Alvarado, Uriel Antuna y Sebastián Córdova y el delantero José Juan Macías.



México fue campeón olímpico en Londres 2012, pero en Río 2016 fue eliminado en primera ronda y ahora espera defender con éxito su título, a pesar de no contar con jugadores claves como los defensas Édson Álvarez, del Ajax de los Países Bajos, y Gerardo Arteaga, del Genk belga, y el extremo Diego Láinez, del Betis español.



Lozano ha advertido que México no subestimará a los dominicanos porque, si bien debutan en torneos Preolímpicos, las diferencias se han acortado en el fútbol mundial y se tomarán el partido en serio.



En el grupo B jugarán Honduras, campeón en el 2008 y finalista e 2012 y 2015, El Salvador, Canadá y Haití.



Los dos mejores de cada grupo disputarán la semifinal del domingo 28, cuyos ganadores recibirán boletos para jugar en Tokio y disputarán el título el 30 de marzo.







Calendario de juegos del Preolímpico:







Grupo A:



18.03: Estados Unidos-Costa Rica y México-República Dominicana.



21.08: República Dominicana-Estados Unidos y Costa Rica-México.



24.08: Costa Rica-República Dominicana y Mécico-Estados Unidos.







Grupo B



19.03: Honduras-Haití y Canadá-El Salvador.



22.03: Haití-Canadá y El Salvador-Honduras.



25.03: El Salvador-Haití y Honduras-Canadá.



28.03: Semifinales.



30.03: Final. / EFE