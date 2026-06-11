Mundial 2026: México y su posible once para el debut mundialista

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México está lista para debutar contra Sudáfrica en el Mundial 2026. Todo un país está detrás de once jugadores que deben lograr una victoria para comenzar con buen pie. En esa línea, Javier Aguirre ya tendría al equipo para su debut, con Raúl Jiménez como líder en el Estadio Azteca.

Aguirre afianza un grupo de jugadores que tienen experiencia y han compartido en los últimos meses. Su columna vertebral es bastante sólida con un grupo de jugadores entre experiencia y veteranía, donde Raúl Jiménez es su máxima figura, goleador y líder del vestuario.

El 'Trí' tendría en la portería a Raúl 'Tala' Rangel, un portero con actuaciones soberbias. En la defensa, César Montes es clave para asegurar el sistema defensivo; en la mitad de la cancha la magia de Álvaro Fidalgo será determinante para el juego; con el instinto goleador de Jiménez.

Posible once de México para el debut contra Sudáfrica:

Portero: Raúl 'Tala' Rangel

Defensa: Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes

Mediocampistas: Erik Lira, Brian Rodríguez, Álvaro Fidalgo

Delanteros: Julián Quiñónes, Raúl Jiménez, Roberto 'Piojo' Alvarado

México invicto en sus últimos 7 debuts mundialistas

La Selección de México será parte del debut en el Mundial 2026. El duelo será contra la Selección de Sudáfrica y su nivel de juego explosivo e intenso. El 'Tri' tiene una racha importante en sus últimos 7 mundiales, que les da una confianza absoluta para tener un buen resultado.

El 'Tri' registra en sus últimos 7 debuts mundialistas: 5 victorias y 2 empates, un invicto muy importante para la confianza del equipo de Javier Aguirre de cara a disputar el torneo en casa, con su afición y con un apoyo que los debe llevar a trascender hasta mínimo Cuartos de Final.

México y sus últimos 7 debuts mundialistas:

Francia 1998: Corea del Sur 1-3 México

Corea - Japón 2002: Croacia 0-1 México

Alemania 2006: México 3-1 Irán

Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

Brasil 2014: México 1-0 Camerún

Rusia 2018: Alemania 0-1 México

Qatar 2002: México 0-0 Polonia

México ¿Qué esperar del 'Tri' para su debut contra Sudáfrica?

México tiene lo necesario para ganar en el debut: primero debe sacarse de encima ese miedo escénico del primer juego del campeonato. Y luego afianzar su nivel, dominar el ritmo del partido y crear ocasiones de gol de manera constante sin resguardar su sistema defensivo.