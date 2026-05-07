Mundial 2026: Dos mexicanos, a 4 minutos de quedarse sin torneo

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Javier Aguirre tiene las cosas claras para triunfas con la Selección de México. La disciplina es innegociable para el veterano dirigente con una larga trayectoria en todos los niveles. De hecho, en su última rueda de prensa reveló que dos jugadores estuvieron cerca de no ir al Mundial 2026.

Aguirre reveló que puso un límite hasta las 8:00 pm para todos los convocados con México para el Mundial 2026. El jugador que no asistiera a la cita programa se quedaba fuera del torneo. Esto llevó a dos jugadores a estar muy cerca de no asistir tras llegar 4 minutos antes de la hora programada.

A pesar de todo el revuelo que causó la situación, todos llegaron a tiempo y se hicieron la foto de la cena grupal. Para Aguirre, la disciplina será clave para tener un torneo exitoso: "Para nosotros, empieza el torneo en esa primera cena". México expectante para el Mundial 2026.

Primeros convocados de México para el Mundial 2026

Por los momentos, Javier Aguirre reveló los 12 primeros jugadores que formaran parte de México en el Mundial 2026. Todos forman parte de Liga MX, teniendo incluso 5 jugadores de Chivas y 2 de Toluca como máximos exponentes; con América, Tijuana, Toluca, Santos Laguna y Cruz Azul con 1 jugador cada uno.

Aún faltan los mexicanos que juegan en el extranjero (Europa, MLS, etc). Esa lista completa se dará a conocer el próximo 1 de junio, fecha límite para dar la lista de los futbolistas que formarán parte de México en la cita mundial. Hasta ese momento, Aguirre dará otra convocatoria.

Los primeros 12 jugadores convocados al 'Tri' mundialista: