Mundial 2026: México afina los detalles en sus tres fortalezas para la Copa del Mundo

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La fiesta más grande del fútbol está por llegar a México y la historia se escribe con letras mayúsculas en el horizonte del 2026. La Copa del Mundo de la FIFA no es simplemente un torneo; es un fenómeno cultural que paraliza naciones, y el territorio mexicano se prepara para asumir el protagonismo mundial al convertirse en el primer país en albergar tres ediciones de este certamen.

Atrás quedaron los preparativos iniciales y los rumores de retrasos: hoy los trabajos de remodelación y adaptación se encuentran en su fase definitiva para recibir a las selecciones más importantes del planeta y a millones de aficionados. Para entender la magnitud del evento, es necesario recorrer cada una de las tres sedes que encenderán la pasión en suelo azteca.

El Coloso de Santa Úrsula: la catedral del fútbol mundial

Inaugurado oficialmente el 29 de mayo de 1966 con un partido amistoso entre el América y el Torino de Italia que terminó empatado a dos goles, el Estadio Azteca es mucho más que una estructura de concreto; es un auténtico santuario del balompié internacional. En la actualidad, su capacidad oficial ronda los 83.000 espectadores, cifra que lo mantiene como uno de los colosos más imponentes de América Latina.

La historia de este estadio está ligada a los momentos más sublimes de la historia del deporte. Aquí vimos a Pelé levantar la Copa del Mundo en 1970 con una selección brasileña que maravilló al planeta, y dieciséis años después fue testigo del genio de Diego Armando Maradona, quien marcó el gol del siglo y la famosa Mano de Dios en 1986. En 2026, el Azteca sumará un récord que será casi imposible de igualar: se convertirá en el primer estadio en la historia en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

El calendario de partidos que recibirá la Ciudad de México es verdaderamente estelar. La acción comenzará el 11 de junio de 2026, cuando la Selección Mexicana salte al césped para disputar el partido inaugural del torneo frente a la selección de Sudáfrica. Pocos días después, el 17 de junio, el Azteca será el escenario del choque entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán, un duelo que promete un gran despliegue de talento y velocidad. La fase de grupos cerrará con broche de oro en este inmueble el 24 de junio, cuando México dispute su tercer y último partido de la primera ronda enfrentando al ganador entre Chequia o Dinamarca. La emoción no terminará ahí, ya que el 30 de junio el estadio albergará un encuentro de dieciseisavos de final y el 5 de julio será la sede de un partido de octavos de final.

El Gigante de Acero: la joya de la sultana del norte

Viajando hacia el norte del país nos encontramos con una de las instalaciones más modernas y espectaculares del continente americano: el Estadio BBVA, conocido popularmente como el Gigante de Acero. Inaugurado el 2 de agosto de 2015 con un partido amistoso entre el Monterrey y el Benfica, este recinto cambió por completo el estándar de los estadios en México.

Ubicado en el municipio de Guadalupe, dentro del área metropolitana de Monterrey, este estadio no solo destaca por su belleza estética, sino por su compromiso con el medio ambiente. Fue el primer estadio en toda América en recibir la certificación de oro y plata en diseño medioambiental LEED, gracias a su sistema de recolección de agua pluvial, su eficiencia energética y el uso de materiales reciclados en su construcción. Su capacidad actual es de 53.500 espectadores, quienes disfrutan de una acústica impresionante y una cercanía al terreno de juego que hace que cada partido se viva con una intensidad desbordante.

El calendario en tierras regias promete emociones desde el primer momento. La actividad comenzará el 14 de junio de 2026 con un enfrentamiento de la fase de grupos entre las selecciones de Suecia y Túnez. El 20 de junio, el estadio será testigo del duelo entre Túnez y Japón, en un partido que definirá el rumbo del grupo. La fase de grupos concluirá en este recinto el 24 de junio con el enfrentamiento entre Sudáfrica y la República de Corea. Para cerrar su participación en el torneo, el Gigante de Acero será sede de un emocionante partido de octavos de final el 29 de junio, un encuentro que seguramente atraerá a miles de aficionados de todo el mundo.

El corazón de Jalisco: la innovación y el diseño en el Estadio Akron

En el occidente de México, la ciudad de Guadalajara se prepara para recibir al mundo en el Estadio Akron, la casa del Club Deportivo Guadalajara. Inaugurado el 30 de julio de 2010, este recinto ha sido aclamado por su innovador diseño arquitectónico que rinde homenaje a la cultura y el paisaje de la región, asemejando la forma de un volcán coronado por un techo que simula el follaje de un agave.

El estadio tiene una capacidad para 48.000 espectadores y cuenta con todas las comodidades de un recinto de primer mundo. Su infraestructura fue diseñada pensando en la sustentabilidad, incorporando tecnologías que reducen el consumo de agua y energía, además de contar con un sistema de drenaje y ventilación de última generación que mantiene el césped en condiciones óptimas durante todo el año.

El calendario de partidos en Guadalajara iniciará el 11 de junio de 2026 con el enfrentamiento entre la República de Corea y la República Checa, un duelo que pondrá a prueba a dos equipos con estilos de juego muy distintos. La emoción continuará el 18 de junio, cuando la Selección Mexicana regrese a la actividad en un esperado segundo encuentro de la fase de grupos frente a la República de Corea, un partido que se espera sea fundamental para las aspiraciones del equipo local. El 21 de junio, el Akron recibirá a las selecciones de Japón y Túnez, y cerrará su calendario de primera fase el 24 de junio con un nuevo enfrentamiento del Grupo D.