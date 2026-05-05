Álbum Panini World Cup 2026: ¡Encuéntralo con el diario Meridiano!

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Por Andrea Matos Viveiros

Busca tu álbum con Meridiano

¡Atención, coleccionistas! No necesitas viajar para vivir la emoción del torneo más esperado del planeta. El Álbum Panini World Cup 2026 ya es una realidad y tú puedes ser de los primeros en tenerlo en tus manos. Este miércoles, los fanáticos del fútbol tienen una cita obligatoria en sus puntos de venta.

Gracias a una alianza exclusiva, podrás reclamar tu álbum de barajitas con la compra de tu diario Meridiano. Esta promoción especial está diseñada para encender la pasión en cada rincón de Venezuela, permitiéndote sentir la adrenalina de cada selección y jugador estrella desde la comodidad de tu hogar.

Esta entrega estará disponible únicamente en los kioscos y puntos de venta autorizados del interior del país este miércoles 6 de mayo ¡No dejes que se agoten! Solo Meridiano lo hace posible.