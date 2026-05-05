Mundial 2026

Álbum Panini World Cup 2026: ¡Encuéntralo con el diario Meridiano!

La pasión de las barajitas llega a toda Venezuela. Descubre cómo obtener tu álbum oficial de la Copa del Mundo 2026 únicamente en el interior del país

Por

Meridiano

Martes, 05 de mayo de 2026 a las 07:13 pm
Álbum Panini World Cup 2026: ¡Encuéntralo con el diario Meridiano!
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Busca tu álbum con Meridiano

¡Atención, coleccionistas! No necesitas viajar para vivir la emoción del torneo más esperado del planeta. El Álbum Panini World Cup 2026 ya es una realidad y tú puedes ser de los primeros en tenerlo en tus manos. Este miércoles, los fanáticos del fútbol tienen una cita obligatoria en sus puntos de venta.

Gracias a una alianza exclusiva, podrás reclamar tu álbum de barajitas con la compra de tu diario Meridiano. Esta promoción especial está diseñada para encender la pasión en cada rincón de Venezuela, permitiéndote sentir la adrenalina de cada selección y jugador estrella desde la comodidad de tu hogar.

Esta entrega estará disponible únicamente en los kioscos y puntos de venta autorizados del interior del país este miércoles 6 de mayo ¡No dejes que se agoten! Solo Meridiano lo hace posible.

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Mundial 2026

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?