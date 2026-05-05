Se busca "Jefe de Observación": el trabajo de verano que paga por ver 104 partidos

Suscríbete a nuestros canales

¡Olvida las oficinas con aire acondicionado y los puestos corporativos de alto nivel! Este verano de 2026, el empleo más codiciado de Estados Unidos no requiere un MBA, sino una resistencia sobrehumana para el fútbol y la capacidad de vivir, literalmente, en una vitrina.

Fox Sports se ha aliado con la plataforma de empleo Indeed para lanzar una vacante única: el "Jefe de Observación de la Copa del Mundo". El elegido recibirá un pago de 50,000 dólares por cumplir el sueño (o el reto extremo) de ver los 104 partidos del torneo.

Una oficina en el corazón de Nueva York

El afortunado (o valiente) aficionado no verá el Mundial desde la comodidad de su sofá. Su puesto de trabajo será un cubo de cristal hecho a medida, ubicado en el centro de Times Square. Desde este "escaparate" en la ciudad de Nueva York, el Jefe de Observación tendrá la misión de seguir cada minuto de la competición a través de Fox One, la plataforma oficial de transmisión.

No se trata solo de mirar la pantalla; el puesto exige ser un animador constante. El elegido deberá crear contenido en tiempo real para redes sociales y convertir cada encuentro en una fiesta interactiva para los miles de turistas y neoyorquinos que transitan por la zona más famosa del mundo.

El reto de los 104 partidos

Esta edición de la Copa del Mundo será la más grande de la historia, y el trabajo será proporcionalmente exigente. Con el nuevo formato de 48 equipos, el calendario se extiende a un total de 104 encuentros.

"Será el mejor trabajo de verano del mercado, pero solo para un fanático audaz que esté a la altura de esta tarea única en la vida", señalaron las compañías en un comunicado conjunto. El ganador deberá demostrar no solo conocimiento futbolístico, sino también una personalidad carismática para mantener el ritmo durante los 39 días que dura el evento.

¿Cómo postularse y cuándo se decide?

Las solicitudes ya están abiertas a través del sitio web de Indeed. El proceso de selección promete ser tan mediático como el puesto mismo: el nombre del ganador se revelará el próximo 6 de junio.

El anuncio se realizará en vivo durante la transmisión de Fox del icónico clásico de las Grandes Ligas de Béisbol entre los Boston Red Sox y los New York Yankees, apenas unos días antes del pitazo inicial del Mundial.

El contexto del Mundial 2026

La Copa del Mundo de este año marca un hito al ser la primera organizada conjuntamente por tres naciones: Estados Unidos, Canadá y México. El torneo arrancará el 11 de junio y culminará con la gran final el 19 de julio.

Con sedes repartidas por todo el continente, el Jefe de Observación en Times Square será el nexo de unión para los aficionados que no puedan viajar a los estadios, centralizando la pasión mundialista en un solo bloque de cristal.