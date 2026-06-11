Mundial 2026: México presume racha en debuts mundialistas

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La Selección de México será parte del debut en el Mundial 2026. El duelo será contra la Selección de Sudáfrica y su nivel de juego explosivo e intenso. El 'Tri' tiene una racha importante en sus últimos 7 mundiales, que les da una confianza absoluta para tener un buen resultado.

La selección mexicana ha demostrado una fiabilidad asombrosa al inaugurar un Mundial. Desde 1998, el equipo nacional ha logrado blindar su arco y su moral, manteniendo un invicto que llena de confianza tanto a la plantilla como a una afición que sueña con trascender en este 2026.

El 'Tri' registra en sus últimos 7 debuts mundialistas: 5 victorias y 2 empates, un invicto muy importante para la confianza del equipo de Javier Aguirre de cara a disputar el torneo en casa, con su afición y con un apoyo que los debe llevar a trascender hasta mínimo Cuartos de Final.

México y sus últimos 7 debuts mundialistas:

Francia 1998: Corea del Sur 1-3 México

Corea - Japón 2002: Croacia 0-1 México

Alemania 2006: México 3-1 Irán

Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

Brasil 2014: México 1-0 Camerún

Rusia 2018: Alemania 0-1 México

Qatar 2002: México 0-0 Polonia

México ¿Qué esperar del 'Tri' para su debut contra Sudáfrica?

La Selección de México tiene dos presiones para su debut mundialista contra Sudáfrica. El primero ser parte del primer juego del campeonato 2026 y el segundo, debutar frente a su público. Pueden pasar una de dos cosas: apoyo descomunal de la afición o abucheos por no ser lo que esperan.

En ese contexto, México lo primero que debe hacer es sacarse de encima ese miedo escénico del primer juego del campeonato. Y luego afianzar su juego, dominar el ritmo del partido y crear ocasiones de gol de manera constante sin resguardar su sistema defensivo.

Una vez que eso ocurra, lo más probable es que el 'Trí' logre un triunfo por un marcador importante. En este Mundial 2026 con el tercer lugar clasificando, los goles serán determinantes para tener una clasificación en un lugar importante que parar los locales es ser primeros de grupo.

¿Quién es el árbitro del debut entre México vs Sudáfrica?

Wilton Sampaio será el árbitro que pondrá orden en el primer juego del Mundial 2026. Uno de los mejores referees de Sudamérica que tendrá la tarea de sentar las bases del arbitraje a lo largo del torneo. También contará con sus compatriotas: Bruno Pires y Bruno Boschilia como liners y el paraguayo Juan Gabriel Benitez como cuarto oficial.