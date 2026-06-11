Mundial 2026: Marruecos pierde a su joya ofensiva para el torneo

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Abde Ezzalzouli es una de las máximas figuras del fútbol africano en el Mundial 2026. El jugador que representa a Marruecos finalmente se quedó fuera de la Copa del Mundo por una lesión en la rodilla. El último amistoso contra Noruega fue un problema para la estrella del Real Betis.

Marruecos confirmó de manera oficial la situación de su joya de al debut mundialista. Abde se lesionó contra Noruega, sufrió un esguince de grado dos en el ligamento interno de su rodilla, quedando descartado totalmente para participar en el debut contra Brasil y el resto del torneo.

El sustituto del jugador del Real Betis será Amine Sbai, extremo de 25 años del Angers del fútbol en Francia. Será el encargado de reemplazar a la joven figura en un equipo liderado ofensivamente por Brahim Díaz que es la máxima referencia de toda la Selección de Marruecos.

Marruecos: ¿Cuál será el techo de la selección africana en el Mundial 2026?

Marruecos integra el Grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia. Clasificar es posible, incluso como uno de los mejores terceros, siempre que logren una goleada ante Haití y compitan con altura ante los demás. Superar esta fase inicial será determinante para su futuro en el torneo.

Una vez instalados en la siguiente ronda, el equipo deberá ejecutar juegos perfectos utilizando su táctica como principal virtud. El camino no será sencillo ante potencias mundiales, pero su plantilla posee la calidad suficiente para plantar cara a cualquier rival en el Mundial 2026.

No obstante, el debut contra Brasil será determinante para su futuro inmediato en el Mundial. Un resultado positivo ante los sudamericanos inyectaría la confianza necesaria para pelear por avanzar. Marruecos está ante una prueba de fuego que definirá si pueden soñar en grande.

Posible alineación de Marruecos ante Brasil en el debut mundialista

Marruecos cuenta con un grupo bastante nutrido de experiencia en grandes competiciones y un nivel individual superlativo. Solo contar con Brahim Díaz y Achraf Hakimi que son dos de los últimos ganadores de la UEFA Champions League.

Posible alineación de Marruecos para el debut: