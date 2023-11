¡Está de vuelta! Rodolfo "Speedy" González está viviendo una segunda juventud luego de su regreso a las carreras en Europa (+Video)

Dentro del deporte hay muchas historias de superación y trabajo duro de los atletas para volver a su mejor versión. Rodolfo "Speedy" González es una de ellas con su regreso a las pistas de carrera con el equipo IDOLA Motorsport y obtuner el tercer lugar en el Campeonato Británico de Resistencia, conocido también como ZEO Protoypes, donde consiguió tres victorias durante la temporada.

Luego de ocho años sin ver acción y casi rozando el retiro, el criollo tuvo una oportunidad que supo aprovechar y demostró de lo que está hecho, superando sus propios límites y dejando en alto la bandera tricolor en suelo europeo.

González habló en exclusiva con Meridiano Web sobre su paso en la competición británica, su proceso de adaptación luego de tanto tiempo sin conducir profesionalmente y los próximos pasos dentro de su carrera con varias propuestas para seguir mostrando sus capacidades al volante.

Un regreso por todo lo alto

El piloto de 37 años habló sobre cómo se sintió luego de obtener el tercer lugar en la competición y explicó que su meta nunca fue estar pendiente de la tabla de clasificación o sus puntos. "Ha sido una temporada maravillosa. Cuando yo arranqué, arranqué con unas expectativas muy bajas. Como piloto, al principio tenía la confianza muy baja porque tienes tantas dudas en la cabeza porque has estado tanto tiempo fuera", dijo.

Además, aseguró que uno de los momentos más complicados de su regreso fueron las dos primeras prácticas con su equipo luego de ocho años alejado de las pistas. "En noviembre del año pasado, me subí al carro por primera vez y estaba fuera de forma, no estaba entrenando como tenía que hacerlo, pero sabía que quería volver a la competición y esas primeras vueltas, después de ocho años, fueron increíbles", expresó.

"El mayor miedo al que me enfrenté era si podía o no podía competir a un nivel alto", aseveró González, quien destacó que el tiempo fuera de las carreras lo hizo dudar del nivel que tendría en su regreso, pero eso no lo detuvo y siguió trabajando para dar lo mejor sí mismo.

Volvió "Speedy"

El venezolano comentó que fue llamado a última hora por el equipo, debido a que no tenía patrocinantes y su experiencia era la única prueba de su capacidad detrás del volante para que el equipo confiara en él. Sin embargo, IDOLA Motorsport tuvo que llamar al criollo para que supliera la baja de uno de sus corredores y fue la oportunidad que necesitaba "Speedy" para demostrar que era el adecuado para estar con ellos en esta competencia.

A su vex, aseguró que sus primeras prácticas no fueron buenas y los nervios se hicieron presentes en la clasificación. "Le dije al equipo: 'No quiero que me dejen ver los tiempos, no me digan nada. Déjenme manejar. Necesito es manejar. Necesito conectarme con el auto'", manifestó González. Sin embargo, al terminar y entrar a los pits su equipo lo felicitó por haber clasificado en primera fila. Una de las tantas sorpresas que se llevaría "Speedy" en este año con su nuevo equipo.

González explicó que luego de la tercera carrera empezó a fluir y a sentir que estaba recuperando su nivel detrás del volante. "A partir de la tercera carrera... Las carreras en Europa son más largas y ahí tuve una oportunidad de soltarme más con el auto, de agarrarle más confianza y yo creo que ahí ya todo empezó a fluir más natural", expresó.

Nuevas oportunidades

El tercer lugar en ZEO Prototypes le abrió nuevas puertas al venezolano para el próximo año dentro del automovilismo profesional. "Afortunadamente, ya hay varias propuestas. No me he decidido todavía", aseguró el criollo. "Creo que mi carrera deportiva dio un vuelco porque los años anteriores nosotros teníamos que salir y buscar oportunidades. Ahora están sobre la mesa" aseveró.

Además, comentó que se va a tomar un tiempo para analizar cada propuesta y tomar la decisión que considere más acertada para su carrera deportiva. "De momento, tengo una propuesta muy interesante que me llama mucho la atención. Está en Estados Unidos. Estamos adelantados en las conversaciones un 70% y, luego, hay un par en Europa que están bastante interesantes, pero están un poco más crudas, pero están mejorando", dijo.

"Nosotros pasamos de estar retirados a tener un abanico de opciones del cual puedo elegir para competir el año que viene", puntualizó el venezolano.