Márquez reconoce que "este tipo de caídas resta confianza"

El español Marc Márquez sufrió una fuerte caída durante la segunda tanda de entrenamientos del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, muy parecida a la que sufrió en 2020 en Jerez, y reconoció que "los pilotos Honda estamos teniendo mucho 'high side' y eso te resta confianza, porque no sabes cuando te volverás a caer de esa manera".



"Eso hay que intentar evitarlo a toda costa porque es donde el piloto se puede hacer daño y estoy intentando trabajar y entender, dando mis comentarios, para que mejoren la electrónica, que es un punto importante si queremos seguir mejorando", afirma Márquez.



"La electrónica es la que nos libra de ese tipo de caídas, a no ser que inclines mucho o hagas algún movimiento con el cuerpo que no toque, pero no ha sido el caso pues me ha patinado la rueda y no me ha parado nada. No me ha parado la electrónica y es ahí donde estoy empujando muchísimo para mejorar para el futuro", señala preocupado el piloto de Repsol Honda.



"Me siento afortunado de haber salido ileso de una caída como esta, ya que son de las de hacerte daño cuando vuelas por los aires, pero la verdad es que estaba pilotando bien hasta el punto de la caída y por la mañana me lo había tomado con calma y por la tarde iba a dar un paso adelante, iba rápido pero en ese punto no esperaba caerme pues es una de esas curvas en las que todos los pilotos de MotoGP vamos contra la electrónica", explica Márquez.



"He intentado no derrapar con la rueda de atrás, sin cortar el acelerador, porque si lo haces normalmente sales por los aires y he intentado que el control de tracción actuara para recuperar la derrapada, pero no ha actuado, y es ahí cuando he salido volando", recuerda el piloto de Repsol.



Sobre la caída enumera que "más que en el aire, he pensado cuando estaba en la grava; me dolía todo un poco y he ido probándome, primero el brazo, luego la pierna, que era lo que me dolía más, pero he visto que sólo eran golpes y aunque mañana estaré un poco magullado, soy afortunado de salir ileso y no será ningún problema para el fin de semana".



En cuanto a la electrónica, Marc Márquez descartó un fallo de su ingeniera electrónica, Jenny Anderson ya que "en Jerez 2020 no estaba Jenny, porque trabajaba en KTM, y estamos dando muchas direcciones para intentar trabajar. Soy un piloto al que siempre le ha gustado tener el control en el acelerador y la electrónica dificulta un poquito el hecho de ser preciso al ciento por ciento".



"Ella ve otros problemas -refiriéndose a Jenny- e intenta ayudar y poco a poco están haciendo un gran equipo entre Jenny y Carlo, que son los electrónicos de mi lado del taller, junto con los japoneses, para mejorar este tipo de cosas, porque ya digo que es una caída que... A veces te caes porque frenas más o entras más rápido y es error humano, pero caídas como la de hoy es de las que la electrónica te tiene que salvar", recalca Marc Márquez.



"No estoy enfadado, porque no me enfado con nadie. Estoy preocupado, porque es una de las cosas a nivel de seguridad para los pilotos Honda que tenemos que mejorar y si lo mejoramos, ganamos en confianza y podemos ir más rápido. Sé que HRC está haciendo todo lo posible para mejorar, pero hay puntos que se nos escapan", asegura el líder del equipo Repsol Honda.



En términos generales y en alusión a su situación física, Marc Márquez ha tranquilizado al señalar que "desde el primer momento que me subí en la moto, el doctor dijo que tenía la misma posibilidad de que se me rompiera un brazo o el otro brazo. Si no, no me dejaba subirme a la moto".



"Me dijo que me faltaría fuerza y que tendría molestias, pero que el hueso era igual de rígido que el del otro brazo. Es verdad que no está consolidado al ciento por ciento el hueso por dentro, pero a nivel de cayo aguanta mucho", continúa al respecto.



"Este año he tenido dos caídas fuertes, la de Jerez y ésta, pero de momento he salido ileso y eso es importante y te alivia, porque no quiero ni pensar en otra lesión", señala Marc Márquez. EFE