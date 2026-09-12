Fórmula 1: Lewis Hamilton complica a Ferrari en el GP de España

Lewis Hamilton es uno de los pilotos más experimentados en la actualidad de la Fórmula 1. En esa línea, es difícil verlo en un accidente que ocurra por cuenta propia y es lo que ha pasado en el nuevo Circuito de Madring en el Gran Premio de España 2026.

El circuito madrileño vivió un momento de máxima tensión cuando Hamilton sufrió un accidente contra las protecciones durante la última sesión de entrenamientos libres en Madring; un accidente que dañó la preparación de Ferrari de cara a una carrera que necesitan sumar puntos.

El británico en su afán de registrar los mejores parciales tuvo un exceso de frenada y un bloqueo en el tren delantero que lo llevó a salirse de la trazada de línea de carrera. A pesar de la colisión, la estructura del Ferrari SF-26 no sufrió daños estructurales profundos y podrá estar en Qualy.

Lewis Hamilton juega con la FIA tras su accidente en Madring

Lewis Hamilton esquivó una posible sanción deportiva luego de desobedecer las órdenes directas de detener su monoplaza después de impactar contra las barreras de contención en los entrenamientos libres. El británico indicó que si podía llevarlo al box lo haría.

Una situación que pudo ser bastante peligrosa, porque si el auto tenía daños graves la pista hubiese quedado con piezas que llevarían a accidentes en otras secciones. A pesar de todo, la FIA decidió no investigar lo ocurrido y continuará el resto de las secciones sin penalizar.

Kimi Antonelli favorito para la primera Qualy en el Circuito de Madring

Mercedes llegó al Circuito de Madring con poco tiempo de pista. De hecho, Ferrari es la que más tiempo tuvo para recopilar datos del nuevo trazado en Madrid. A pesar de eso, la escudería alemana está en un nivel tan superlativo, que son claros favoritos para conseguir la primera Qualy.

Por otra parte, Kimi Antonelli es el que mejor se le ha visto ganando las últimas dos secciones de entrenamientos libres y quedando en la segunda posición en la primera. Con eso en mente, el joven piloto continuará a paso firme para el campeonato de pilotos de Fórmula 1.