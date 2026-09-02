Sebastian Vettel manejará este Ferrari de Michael Schumacher en el GP de Italia

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Sebastian Vettel volverá a conducir un Fórmula 1 previo al Gran Premio de Italia, decimotercera fecha de la temporada 2026. En esta ocasión, el alemán tendrá nuevamente el honor de conducir un Ferrari y será específicamente el increíble F2002.

Vettel será uno de los pilotos que será parte del homenaje de Ferrari para Michael Schumacher el próximo domingo 6 de septiembre, previo a la carrera, ya que la escudería conmemora el trigésimo (30) aniversario del debut del Kaiser alemán con el equipo de Maranello en 1996.

Schumacher con la F2002 logró su quinto título mundial en la temporada 2002 para igualar la mítica marca de campeonatos que ostentaba en ese momento de la historia Juan Manuel Fangio desde 1957. Hay que señalar que este monoplaza fue subastado por un precio de 6.643.750 dólares en el Ferrari Corse Clienti, un evento que realiza la escudería para coleccionistas y clientes de su marca.

Característica del carro

El Ferrari F2002 fue uno de los carros más exitosos de la marca durante su hegemonía de la primera década del siglo. Fue diseñado por Ross Brawn, Rory Byrne y Paolo Martinelli, este monoplaza ganó 15 Grandes Premios de un total de 19 carreras entre el 2002 y el 2003. Al mando de Schumacher y Barrichello, logró 11 poles position, 15 vueltas rápidas y 28 podios y el título de la temporada 2002 e impulsó el camino de la corona 2003.

El carro era mucho más ligero que el de su predecesor, el F2001, el cual contaba con un motor V10 de 3 litros, el cual tenía un centro de gravedad muy bajo que lo hacía increíblemente ágil en curvas lentas, lo cual beneficiaba mucho al manejo de Schumacher.

Schumacher en la temporada 2002 con su máquina logró hilar una increíble racha de 17 podios, entre ellos siete poles position, 11 victorias, cinco segundos lugares y un tercer puesto, y definió el campeonato seis carreras antes del final de la temporada, marca que aún se mantiene vigente y que comparte con Max Verstappen.