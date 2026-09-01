Fórmula 1: Ferrari llama al espíritu de Michael Schumacher y así queda el homaneje para el GP de Italia

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La Fórmula 1 llega este fin de semana al circuito de Monza para la decimotercera fecha de la temporada 2026, el Gran Premio de Italia. Ferrari usará la edición 77 de esta carrera para realizar un homaneje a su máxima leyenda, Michael Schumacher.

El trubuto conincide con el 30 aniversario del debuto del Kaiser en la escudería italiana. Luego de cinco días con imágenes de intriga, el equipo publicó en sus redes sociales que todo el personal de pista y los pilotos usarán un traje especial con siete estrellas, que representan los siete títulos de Schumacher (cinco con Ferrari).

Además, el equipo pintó la SF-26 con los colores del monoplaza F310 del Kaiser en su temporada debut con Ferrari en 1996: carrocería totalmente roja, rines dorados y alerones con negro y blanco.

Así lucirán los pilotos

Michael Schumacher ostenta todos los principales récords dentro de Ferrari, más victorias 72, más poles 58, vueltas rápidas 53, podios 116, títulos cinco y mayor cantidad de grandes premios con 180. El Kaiser sumó un total de 1066 puntos con la marca, al momento de su retiro era el primero en este renglón, pero con el cambio del sistema de puntuación fue suerado en los últimos años y ocupa el quinto lugar histórico.

La resurección del F310