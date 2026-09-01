Fórmula 1 llega a la catedral de la velocidad para el GP de Italia: Así marcha el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 continúa su recorrido por Europa, este fin de semana la máxima categoría del automovilismo llega a su catedral de la velocidad, el circuito de Monza, para el Gran Premio de Italia, decimotercera fecha de la temporada 2026.

Será la edición número 77 del Gran Premio de Italia, el circuito de Monza es uno de los pioneros que levantaron el telón de la Fórmula 1 en 1950. Además, es el trazado que más veces ha albergado una carrera de la categoría reina del automovilismo.

Datos del trazado de Monza

Monza es el trazado donde se alcanzan las mayores velocidades en la Fórmula 1, el circuito tiene una longitud 5,793 kilómetros divididos en 11 curvas, donde los pilotos deberán girar 53 vueltas. El récord del trazado lo posee Max Verstappen con 1:18.792 segundos; además, el piloto de Red Bull Racing impuso la velocidad media más rápida en la historia con 264.681 km/h.

Asimismo, la FIA habilitó para este año cuatro zonas de Modo Adelantamiento, donde los pilotos podrán usar la energía extra si están a menos de un segundo de su rival. Así que deberán ajustar bien sus maniobras de sobrepaso, para no quedarse sin potencia eléctrica en alguna de las largas rectas de Monza.

Cómo llega el campeonato

Los fanáticos italianos reciben a la Fórmula 1 con una gran ilusión, primero porque Ferrari llega con grandes opciones de ganar, segundo por la gran campaña del local, Kimi Antonelli, quien llega como líder de la clasificación con 219 puntos tras doce carreras, seguido de su compañero de equipo en Mercedes, George Russell con 183 unidades.

En la tercera plaza se ubica Lewis Hamilton con el primer Ferrari, el inglés vive un segundo aire y sueña con un triunfo en el templo de la velocidad, donde comparte con Michael Schumacher la mayor cantidad de victorias en este Gran Premio con cinco victorias.

Por su parte, Lando Norris, viene en modo remontada, ya que ganó las dos últimas carreras, el campeón del mundo es cuarto en la tabla de posiciones. Mientras que Charles Leclerc, con el otro Ferrari, se ubica quinto en la clasificación de pilotos, el monegasco es el último que le dio un triunfo a la marca italiana en Monza en la temporada 2024.

Homenaje a Michael Schumacher

Ferrari para este año realizará un homenaje, Michael Schumacher, para conmemorar los 30 años del debut del piloto con el equipo italiano. Todos los integrantes de la escudería usarán un traje especial con siete estrellas para recordar el legado de Kaiser. Además, el monoplaza (SF-26) fue pintado con los colores del carro que usó el alemán en su primera temporada 1996: carrocería totalmente roja, rines dorados y alerones con blanco y negro.

Así que la cita para los amantes de la Fórmula 1 en Venezuela comenzará el viernes con las prácticas libres a las 6:30 am y 10:00 de la mañana. El sábado será la pole position a las 10:00 am, mientras que el Gran Premio de Italia está pautada para el domingo 6 de septiembre a las 9:00 am.