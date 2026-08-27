Fórmula 1: Así se ve el Madring desde el aire

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La Federación Internacional de automovilismo (FIA) y la Fórmula 3, segundo escalón antes de llegar a la F1, realizaron la primera prueba real en el nuevo y criticado Madring, que albergará el Gran Premio de España el próximo 13 de septiembre. El trazado será el tercer circuito callejero más largo de la temporada y será la primera vez que la máxima categoría compita dentro de la Madrid, capital de este país.

Desde la construcción de este circuito, los ciudadanos de las residencial aledañas le han hecho la guerra judicial a la Fórmula 1 por la obras y la "contaminación sóncia". Durante las pruebas de la Fórmula 3 las personas se quejaron del ruido de los autos e incluso la bulla de los carros se escuchaba en el entrenamiento del Real Madrid previo a su segundo partido de liga.

Resumen por jornadas

En el día 1, durante la sesión matutina, Ugo Ugochukwu (Campos Racing) fue el más rápido al registrar un tiempo de 1:51.901, superando a Bruno Del Pino y Enzo Deligny. Por la tarde, con condiciones de pista más favorables, Freddie Slater (Trident) marcó el mejor tiempo general del primer día con un registro de 1:50.343, superando a Théophile Nael y Taito Kato, a pesar de que el británico terminó su sesión prematuramente tras chocar contra el muro en la curva 10.

Meintras que en el día 2 por la mañana, Ugochukwu firmó el mejor crono global de todas las pruebas con un 1:49.034, sacando media segundo de ventaja sobre Hiyu Yamakoshi y Enzo Deligny. Durante el segmento vespertino, enfocado principalmente en tandas largas y ritmo de carrera, Slater volvió a imponerse en lo más alto de la tabla con una marca de 1:49.685, seguido de cerca por Ugochukwu y Nael.

Incidencias y banderas rojas

La adaptación de los monoplazas y pilotos al nuevo trazado estuvo marcada por numerosas interrupciones: en total se registraron 14 banderas rojas entre ambos días debido a trompos, fallos mecánicos e incidentes contra las barreras (protagonizados por pilotos como Christian Ho, Fernando Barrichello, Jin Nakamura, Maciej Gladysz, Woohyun Shin, Hiyu Yamakoshi, Fionn McLaughlin, Matteo De Palo, Mattia Colnaghi, Nicola Lacorte y Kanato Le).

La actividad de la FIA Fórmula 3 se reanudará el fin de semana del 6 de septiembre para disputar la penúltima ronda de la temporada 2026, dentro del marco del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.