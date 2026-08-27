Fórmula 1: Ferrari realizará homenaje a Michael Schumacher ¿Cuándo?

Suscríbete a nuestros canales

La escudería Ferrari tiene previsto realizar un homenaje a su máxima leyenda, Michael Schumacher, quien acabó con la sequía de títulos del equipo italiano y forjó una de las hegemonías más largas de la Fórmula 1. El tributo servirá para conmemorar dos aniversarios del kaiser alemán con el equipo.

Según la prensa italiana, el "Cavallino Rampante" pintará para el Gran Premio de Italia su SF-26 de Charles Leclerc y Lewis Hamilton con los colores del Ferrari F310 que usó Schumacher en su primera temporada con el equipo italiano en 1996.

Asimismo, el homenaje llega en el marco del vigésimo aniversario del último triunfo del kaiser alemán en el circuito de Monza, cuando peleaba el título de la temporada 2006 con Fernando Alonso. Esa victoria fue además la número 90 de Schumacher en la Fórmula 1 y le sirvió para empatar la lucha por el campeonato, pero que perdió luego de una rotura de motor en la penúltima fecha de ese año.

¿Cómo era ese carro?

El F310 tenía la carrocería completamente roja; los dos alerones eran negros, con una de las alas con fondo de color blanco. El punto más llamativo de ese carro fueron los rines dorados. Schumacher en 1996 se llevó el #1 a Ferrari, ya que era el campeón del mundo vigente con Benetton.

A nivel mecánico, ese carro era a duras penas el quinto entre las escuderías; tuvo muchos problemas mecánicos y aerodinámicos. Pese a eso, Schumacher le sacó rendimiento a ese carro, defender su corona ante el dominante FW18 de Williams al mando de Damon Hill y Jacques Villeneuve.

Foto: Ferrari 310 de 1996, alineación del equipo ese año Michael Schumacher, Nicola Larini y Eddie Irvine

Números de Schumacher en Ferrari

Schumacher compitió con Ferrari en 180 Grandes Premios, logró 72 victorias, 58 pole positions, 53 vueltas rápidas, 116 podios, 1066 puntos (con el formato viejo de puntuación) y cinco títulos mundiales. Solo queda esperar cómo quedarán las SF-26 para el GP de Italia previsto para el próximo 6 de septiembre.