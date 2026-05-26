Indycar: Mick Schumacher logra este galardón en las 500 Millas de Indianápolis

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La edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis dejó varios récords y uno de ellos se lo quedó el piloto Mick Schumacher, quien logró el segundo mejor resultado de su temporada debut en la temporada 2026 de la IndyCar Series. El ganador de la mítica carrera fue Felix Rosenqvist, quien se convirtió en el tercer sueco en la historia en imponerse en el evento.

Mick, hijo de Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, recibió este lunes 25 de mayo su primer trofeo de la campaña, como el Novato del Año de las 500 Millas de Indianápolis, premio que logró por terminar como el mejor debutante de la carrera, al finalizar en el puesto 18 de la general.

Récord para Mick

El joven alemán, además, terminó en la vuelta del líder y también se convirtió en el primer piloto de su país que obtiene este galardón que se entrega desde 1952. Recordemos que las 500 Millas de Indianápolis se corren desde 1911 y es una de las carreras más antiguas del mundo.

También se llevó un buen dinero.

Aparte de la condecoración, el piloto del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing recibió una bonificación especial de $50.000, elevando sus ganancias totales del evento a 218.800 dólares. Este año la carrera tuvo la mayor recaudación de la historia y eso aumentó la bonificación de cada posición final.

Con el resultado, Schumacher suma un total de 66 puntos luego de siete carreras que lo ubican en el puesto 24 de la clasificación y ningún abandono. El piloto, durante la gala, tras recibir el premio, explicó sus sensaciones de esta primera experiencia en la Indy 500:

"Definitivamente no me siento como un novato, pero en un óvalo, definitivamente lo soy. Cuando nos dan la bandera verde, especialmente aquí en Indianapolis, fue bastante impresionante ver simplemente lo que sucede y la fuerza de la succión (bufo/rebufo) al entrar en la Curva 1. O sea, me acuerdo de Graham diciéndome algo como: 'Ten cuidado, porque prácticamente no vas a querer ir más rápido de lo que ya vas", dijo en el Centro de Convenciones de Indiana.

Agregó que su momento favorito fueron las vueltas de formación, ver todas las gradas llenas con 400 mil personas, ver a los helicópteros pasar por encima de los pilotos muy bajo. "Te puedo decir que sentí la presión que generaron dentro del auto" Se estaba sacudiendo. Así que fue bastante impresionante", dijo.