Español Alex Palou logra su quinto título de IndyCar y logra estas marcas históricas

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de la IndyCar Series ya tiene dueño y se llama Alex Palou, el español pese a que no tuvo un buen resultado en ninguna de las dos carreras en la milla de Milwaukee, logró completar la manito de títulos. Las fechas quince y dieciséis de la máxima categoría de monoplazas en Estados Unidos las ganó el mexicano Patricio O'Ward.

Palou que finalizó quinto y décimo en las dos carreras realizadas el domingo 30 de agosto debido a la lluvia en Milwaukee, que le permitió asegurar su quinto título de la IndyCar Series a falta de un Gran Premio para el final de la temporada. Por segundo año seguido, el español asegura el campeonato antes de la última fecha.

Palou pulveriza la IndyCar

Asimismo, el piloto del equipo Ganassi Racing se convierte en apenas el segundo piloto en la historia en hilar cuatro títulos seguidos de la categoría y se une al francés Sébastien Bourdais que lo hizo entre 2004 y 2007.

Palou, de 29 años, se convirtió en el más joven en la historia de la serie en ganar cinco títulos, con lo que pulverizó la marca que ostentaba el legendario AJ Foyt (padre) que cuando logró la marca de cinco títulos tenía 32 años en 1967.

Además, el español se queda en solitario como el tercer piloto con más títulos del serial, solo es superado por Foyt, con siete, y Scott Dixon, con seis. Hay que destacar que desde el año 2019 ningún volante estadounidense ha logrado alzar el campeonato desde que lo hiciera Josef Newgarden.

¿Será llamado a la F1?

Recordemos que Palou desde hace un par de años ha estado tanteando llegar a la Fórmula 1 pero luego de su largo juicio con McLaren por incumplimiento de contrato entre las partes, esa puerta por el momento parece cerrada, veremos si otro gran año logra abrirle la ventana a la máxima categoría del automovilismo.

La IndyCar continúa

Con el título seguro en manos de Palou, ahora la lucha por subcampeonato quedó apretada entre tres pilotos: Christian Lundgaard, Kyle Kirkwood y Pato O'Ward (segundo, tercero y cuarto, respectivamente) los cuales quedaron separados solo por cuatro puntos de cara a la última fecha del año en el circuito de Laguna Seca para el Gran Premio Mission de Monterey el próximo 6 de septiembre.