Indycar Series se pronuncia sobre la carrera en Colombia

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La polémica se acelera sobre el entorno a una carrera de la IndyCar Series, este viernes 28 de agosto representantes de la categoría se pronunciaron al respecto del evento y explicaron que hasta el momento no está programado un Gran Premio en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

El día de ayer, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció públicamente que la ciudad colombiana albergará una fecha oficial de la categoría en abril de 2028, donde destacó que será un trazado callejero de 4,3 km en el Gran Malecón del Río.

Sin embargo, IndyCar desmintió que la máxima categoría de monoplazas de Estados Unidos vaya a realizar una carrera en Colombia. "Con frecuencia recibimos propuestas de partes interesadas en hablar sobre las carreras de IndyCar a nivel internacional", declaró un representante de la IndyCar sin identificar al medio de comunición estadounidense, IndyStar.

Aunque el vocero de la categoría señaló que si hubo conversaciones sobre la carrera. "Nos hemos reunido con representantes de Barranquilla en Indianápolis, pero aún no hemos visitado la ciudad. Si bien la ciudad está interesada en albergar una carrera de IndyCar en 2028, nos encontramos en las primeras etapas de análisis de esta y otras posibles oportunidades. Estamos lejos de llegar a un acuerdo y cualquier suposición en sentido contrario es prematura", reseñó el medio sobre lo que dijo la empresa.

Recordemos que entre los campeones del campeonato de la IndyCar está el colombiano Juan Pablo Montoya en la temporda de 1999; el bogotano ganó un total de 15 carreras, entre ellas dos victorias en las 500 Millas de Indianápolis.

Cuándo fue la última vez que la Indycar compitió en Sudamérica

La última vez que la IndyCar realizó una carrera fuera de Estados Unidos fue hace 13 años, cuando Sao Paulo, Brasil, albergó la categoría desde 2010 a 2013. La próxima carrera de la temporada 2026 será este 29 y 30 de agosto con las fechas (16 y 17) en el óvalo de Milwaukee, donde se podría definir el título.

Alex Palou llega como líder de la clasificación con 91 puntos de ventajas sobre Kyle Kirkwood, este último necesita reducir la diferencia a menos de 54 puntos este fin de semana para evitar el tetracampeonato del español.