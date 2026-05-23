IndyCar: Venezolanos que compitieron en las 500 Millas de Indianápolis

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Este domingo 24 de mayo se correrá la edición 110 de la 500 Millas de Indianápolis, donde el piloto español Álex Palou del equipo Chip Ganassi, logró su segunda pole position con un registró un promedio de velocidad de 232,248 mph (casi 374 km/h) a lo largo de sus cuatro vueltas al óvalo.

Además, el español es el defensor del triunfo de la emblemática carrera y buscará este domingo unirse a dos selectas listas. La primera, es la de los pilotos que han repetido triunfo (21 hasta la fecha) y la segunda, mucho más rara, es que solo seis volantes han podido duplicar victoria de forma consecutiva.

Venezolanos que hicieron historia en las 500 Millas de Indianápolis

En la historia de las 500 Millas de Indianápolis solo dos venezolanos han participado en la mítica carrera que pertenece al campeonato de la IndyCar Series, máxima categoría de autos fórmulas en Estados Unidos, recordemos que este evento también perteneció al calendario del Mundial de Fórmula 1 entre 1950 a 1960.

El primer representante que Venezuela tuvo en la Indy 500 marcó varios hitos, hablamos de la talentosa Milka Duno, quien clasificó tres de cuatro veces en la emblemática carrera entre 2007-2009, donde su mejor participación fue en el año 2009 cuando finalizó en el puesto 19.

Además, la criolla también pertenece a la selecta lista de ser una de las 10 mujeres que han corrido en óvalo de Indiana. Asimismo, Duno es la primera mujer latina en correr el evento.

El segundo fue Ernesto José Viso, quien abrió el renglón masculino, quien debutó en la edición del año 2009 hasta 2013, todas consecutivas para quedarse con el honor de ser el venezolano con más presencias en las 500 Millas de Indianápolis. Compitió con tres equipos y su mejor puesto final fue un décimo octavo, que es hasta la fecha la mejor clasificación par aun criollo en la carrera.