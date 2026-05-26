Indycar: Felix Rosenqvist recibe el mayor premio de la historia de las 500 Millas de Indianápolis

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El automovilismo mundial tuvo un fin de semana épico con la edición 110 de las 500 Millas de Indianápolis, donde Felix Rosenqvist logró un triunfo histórico en una de las carreras perteneciente a la "Triple Corona". El sueco además ase adjudicó la bolsa más grande jamás recaudada en este evento que comenzó en 1911.

Felix Rosenqvist se corona y se lleva el premio mayor

Según los datos de la organización del Indianapolis Motor Speedway la carrera recaudó un total de 30 millones 906 mil 400 dólares, de los cuales a Rosenqvist además de escribir su nombre en os libros de historias del automovilismo, como el extranjero 21 en ganar la carrera, se embolsó un cheque récord de 4.34 millones de dólares.

El impacto económico de esta edición se reflejó en toda la parrilla, ya que Inducar develó que el pago promedio para los pilotos de la serie ascendió a $936,500, una cifra que supera con creces el promedio de $596,500 registrado el año pasado. Para poner en perspectiva la evolución de los premios en las últimas temporadas, las bolsas totales han crecido de forma exponencial:

2026: $30,906,400 (Ganador: $4.34 millones)

2025: $20,283,000 (Ganador: $3.8 millones)

2024: $18,456,000 (Ganador: $4.3 millones —incluyó bono por victorias consecutivas—)

2023: $17,021,500 (Ganador: $3.7 millones)

2022: $16,000,200 (Ganador: $3.1 millones)