Barranquilla será sede de la IndyCar Series en abril de 2028

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Barranquilla ha dado un golpe sobre la mesa en el panorama deportivo internacional tras confirmarse que se convertirá en la sede oficial de la IndyCar Series en abril de 2028. El anuncio, realizado por el alcalde Alejandro Char, ratifica la estrategia de la capital del Atlántico para consolidarse como el epicentro de los grandes acontecimientos en Colombia y la región.

La llegada de la competencia de automovilismo de monoplazas más relevante de los Estados Unidos situará a la ciudad caribeña en el foco de la prensa especializada y la afición tuerca a escala global, marcando un hito sin precedentes para el deporte a motor en el país.

Un trazado semiurbano entre la ciudad y el río Magdalena

El proyecto para el Gran Premio contempla el diseño de un circuito semiurbano de alta velocidad que aprovechará la infraestructura moderna y los puntos icónicos de la urbe. La ruta integrará sectores emblemáticos como el Gran Malecón y la Vía 40, ofreciendo un marco visual imponente a orillas del río Magdalena.

Esta configuración buscará combinar el desafío técnico para los pilotos con el dinamismo urbano de Barranquilla, garantizando un despliegue logístico capaz de recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales durante el fin de semana de competencia.

Proyección económica y posicionamiento internacional

La confirmación de la fecha en el calendario de 2028 representa una oportunidad estratégica para el desarrollo turístico, la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera a la región costera.

La administración distrital e inversionistas privados iniciarán la fase de adecuaciones técnicas y homologación del trazado bajo los estándares exigidos por la categoría, asegurando que la infraestructura cumpla con tods los requisitos de seguridad y transmisión televisiva internacional.