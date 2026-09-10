Fórmula 1: Números históricos que rodean al GP de España

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La Fórmula 1 no se detiene y este fin de semana se disputará la decimocuarta fecha de la temporada, el Gran Premio de España, que tendrá al menos por diez años una nueva sede, y que será el circuito callejero de Madring, en la ciudad de Madrid, en los alrededores del complejo deportivo del Real Madrid.

El trazado tiene una longitud de 5.414 kilómetros de recorrido divididos en 22 curvas, el circuito además tendrá la recta de pits más larga de la temporada con 523 metros. Con la llegada de los equipos y pilotos, los primeros vistazos a la gran cantidad de curvas ciegas y la zona de la peraltada “La Monumental”, ya conductores consideran que puede haber un caos en la carrera con varias banderas rojas.

Algo que incluso ocurrió en las prácticas de los Fórmula 3 hace dos semanas, donde se generaron 19 banderas rojas por accidentes, debido a las pocas zonas para escapatorias.

Datos históricos del GP de España

Ahora hablemos un poco de historias, será la edición 56 del Gran Premio de España que debutó en la Fórmula 1 en la temporada 1951; hasta la fecha cinco circuitos han albergado esta carrera: Pedralbes, Jarama, Montjuïc, Jerez y Barcelona, este último es el que más veces recibió a la categoría con un total de 35 eventos.

Además, será una oportunidad para que haya una nueva escudería ganadora en el debut de un circuito en el GP de España, ya que tres de ellas no existen (Alfa Romeo, Lotus y Matra), aunque el equipo Williams es el único que se mantiene en pie, este año no tiene el nivel para luchar por el triunfo a menos que haya un milagro.

En el caso de los pilotos, Michael Schumacher y Lewis Hamilton, están empatados en este renglón con seis victorias. Será una oportunidad clara para que el inglés rompa esta paridad, ya que el circuito podría favorecer su experiencia y la agilidad del Ferrari en curvas de media y baja velocidad.

Asimismo, el alemán y el inglés también están empatados en el renglón de podio con doce trofeos. A nivel de pole position y vuelta rápida, Schumacher se mantiene líder en ambas categorías con siete en cada una. El único español en ganar en su país es Fernando Alonso en el año 2006 con Renault y 2013 con Ferrari.

Los últimos pilotos en imponerse en suelo español fueron: Lewis Hamilton en 2021, Max Verstappen (2022-2024) y Oscar Piastri en 2025.

En el ala de constructores, Ferrari domina todo: 12 victorias, 14 pole position, 14 vueltas rápidas y 39 podios. Como dato extra, en el año 2012 Pastor Maldonado tuvo un fin de semana de ensueño, ya que logró su única victoria y pole position en la Fórmula 1, que además fue la última del equipo Williams.

Así que la cita será a partir del día viernes con las prácticas libres, el sábado se realizará la pole position a las 10:00 am hora de Venezuela, y las luces verdes del Gran Premio español se encenderán a las 9:00 de la mañana.