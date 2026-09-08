GP de España: La Fórmula 1 aterriza por primera vez en Madrid (Datos del nuevo circuito)

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La penúltima parada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en suelo europeo será en el debutante circuito callejero Madring, que servirá como sede del Gran Premio de España, decimoquinta fecha de la temporada 2026 que se disputará este domingo 13 de septiembre.

Para esta carrera en España llega como líder del campeonato de pilotos el joven maravilla, Andrea Kimi Antonelli, quien dio una cátedra de manejo en la fecha anterior, luego de remontar desde el puesto 19 y ganar el GP de Italia.

El chico de Mercedes se convirtió en el cuarto italiano en ganar en su tierra y rompió una sequía de 60 años sin que un piloto de esa nacionalidad gane en Monza.

Con la victoria, Antonelli amplió a 66 puntos su ventaja en la clasificación de pilotos sobre su compañero de equipo George Russell.

En el tercer puesto de la tabla de posiciones se mantiene Lewis Hamilton a 91 puntos de la cima, el top cinco lo completan, el campeón del mundo, Lando Norris en el cuarto lugar, y Charles Leclerc en la quinta plaza.

Hay que mencionar que el Gran Premio de España tiene un vínculo especial para Venezuela, ya que en 2012 el criollo Pastor Maldonado logró el único triunfo para un connacional en la Fórmula 1.

Datos del GP de España

Será la edición número 56 de esta carrera, los más ganadores de esta carrera son Michael Schumacher y Lewis Hamilton con seis triunfos. El único español que ha ganado en su tierra fue Fernando Alonso en 2006 y 2013. El último piloto en ganar en España fue Oscar Piastri.

Mientras que Schumacher domina en solitario el renglón de pole position con siete (7).

Por los equipos, Ferrari domina el número de victorias con 12 laureles y el de pole position con 14.

Un nuevo circuito

Ahora hablemos un poco del circuito, el Madring será el séptimo trazado español que debute en la Fórmula 1 y el sexto que albergará el Gran Premio de España. Además, será el primero que esté realmente en la ciudad de Madrid, ya que Jarama representaba a la región, pero está a las afueras de la ciudad.

El circuito de Madring es el séptimo callejero de la temporada y el tercero más largo de esta categoría. Tiene una longitud de 5,416 km divididos en 22 curvas.

Las curvas más destacadas son la esquina 5, que hace una forma de chicana rápida antes de entrar al pequeño túnel que forma una autopista de la zona de Valdebebas, y la curva 12, llamada La Monumental, que tiene un recorrido de 500 metros con un peralte de 24° y una duración estimada de 6 segundos en los simuladores.

Así que la cita será a partir del día viernes con las prácticas libres, el sábado se realizará la pole position a las 10:00 am hora de Venezuela, y las luces verdes del Gran Premio español se encenderán a las 9:00 de la mañana.