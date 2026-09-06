Inovidable sonido: Así fue el retorno de Sebastian Vettel con el Ferrari F2002 de Michael Schumacher

Suscríbete a nuestros canales

La escudería Ferrari realizó este domingo 6 de septiembre un homenaje a su máxima leyenda deportiva, Michael Schumacher, por el trigésimo aniversario del debuto del piloto alemán con la escudería italiana.

Como parte del tributo Ferrari preparó la F2002 de Schumacher con la que logró su quinto título mundial de la Fórmula 1 en la temporada 2002 e igualó la marca de Juan Manuel Fangio en este renglón.

El monoplza fue manejado por Sebatian Vettel quien dio dos giros al circuito de Monza, una a máxima velocidad para recordar el poderoso V8 y 700 caaballos de fuerza de los carros de esa epoca. Luego el alemán hizo otra vuelta saludando al público y realizó donas en la recta principal.

Asimismo, Ferrari exhibió el F310 del Kaiser alemán de 1996, además, lel equipo para el GP de Italia pintó el SF-26 con los colores de ese año: carrocería totalmente roja, rines dorados y alerones con blanco y negro.