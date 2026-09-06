Fórmula 1: Kimi Antonelli es profeta en su tierra y rompe esta sequía el GP de Italia

Suscríbete a nuestros canales

Kimi Antonelli logró ser profeta en su tierra por primera vez en la historia, el chico de Mercedes gana el Gran Premio de Italia para darle un mazazo a la lucha del campeonato del mundo de Fórmula 1. En el segundo lugar finalizó George Russell y tercero fue Max Verstappen.

Antonelli, que partió desde el fondo de la grilla por la penalización de cambiar piezas en su motor, el italiano hizo una carrera inteligente para remontar 18 puestos y ganar su séptimo triunfo de la temporada. El italiano ganó varias posiciones durante las dos largadas en el comienzo de la carrera.

Luego con la salida del Virtual Safety Car, el equipo Mercedes decidió ingresar a Antonelli para una parada de pits, la estrategia le permitió imprimir un mayor ritmo para ganar la carrera y aumentar a 66 puntos su ventaja en el campeonato del mundo luego de catorce carreras.

El gran perdedor de este fin de semana, sin duda alguna, fue George Russell, que partió desde el segundo lugar de la grilla y se vio superado por su compañero y rival por el título una vez más. El inglés necesita al menos una seguidilla de cuatro carreras por delante de Antonelli para soñar con el campeonato.

Pesadilla de Ferrari

La escudería pese a que comenzó el fin de semana de forma positiva y con un homenaje a Michael Schumacher, Ferrari tuvo un domingo de pesadilla; primero, sus dos pilotos se molestaron en la primera largada, lo cual mandó hasta el octavo lugar a Lewis Hamilton.

Luego Charles Leclerc se estrelló en la segunda vuelta de la carrera, dinamitando cualquier opción para Ferrari y ellos en la lucha de ambos campeonatos.

Adiós a la sequía y casi un récord

Con la victoria, Antonelli se convierte en el cuarto piloto de Italia en ganar el Gran Premio de casa, el último en hacerlo fue Ludovico Scarfiotti hace 60 años en el GP de 1966.

Además, el joven italiano con su triunfo desde el puesto 19 logró la segunda mayor remontada de la historia de la Fórmula 1, solo es superado por John Watson, el inglés que remontó desde el puesto 22 para ganar el GP de Long Beach de 1983 (casualmente, en esa carrera sumó puntos el venezolano Johnny Cettoco).

La última vez que vimos una remontada parecida fue en 2024, cuando Max Verstappen partió desde el puesto 17 y ganó el GP de Brasil para sellar el título de este año. Pese a que quedan muchas carreras, pareciera que solo el mismo Antonelli podría impedir que gane su primera corona.

Por último, Antonelli se convierte en el más joven en ganar el GP de Italia, así como en todas las que gane en 2026 con 20 años y 12 días.