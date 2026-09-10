Franco Colapinto explica las razones de su llanto tras el GP de Italia

Suscríbete a nuestros canales

Franco Colapinto volvió a mostrar su costado más auténtico en la previa del Gran Premio de España. El piloto argentino abordó abiertamente el emotivo episodio que protagonizó al término del Gran Premio de Italia en el trazado de Monza, donde rompió en llanto durante las entrevistas posteriores a la competencia a pesar de haber cruzado la meta en la novena posición y rescatar puntos para su escudería.

La frustración de dejar ir una oportunidad única

El corredor sudamericano explicó que la angustia experimentada al bajarse del monoplaza respondió a la enorme frustración por desaprovechar una ocasión inmejorable dentro de la carrera. Tras haber comenzado desde la séptima casilla de la grilla de salida, Franco Colapinto capitalizó un accidente del monegasco Charles Leclerc para posicionarse temporalmente entre los tres primeros lugares del pelotón. Sin embargo, un despiste lo relegó de forma drástica hasta el puesto 16 del clasificador.

Pese a completar una meritoria remontada que le permitió recuperar terreno y salvar el noveno lugar, el argentino reconoció que verse peleando directamente contra las estructuras dominantes de la categoría como Red Bull, McLaren y Ferrari hizo que el error posterior resultara especialmente doloroso. El piloto remarcó que las oportunidades para luchar en las posiciones de vanguardia son muy reducidas para su equipo, por lo que la adrenalina acumulada se transformó en bronca al sentir que tiraba a la basura un resultado histórico.

Enfoque y revancha en el Gran Premio de España

Sin ocultar la intensidad de sus sentimientos, Franco Colapinto enfatizó que su reacción fue completamente natural y reflejo directo de su personalidad transparente, asegurando que prefiere no guardar nada en el ambiente profesional. Asimismo, el volante se mostró con mentalidad positiva al señalar que la temporada es larga y confía en que vendrán más oportunidades para luchar arriba.

La atención del piloto argentino y de su equipo de trabajo se traslada de inmediato al circuito de Madrid, escenario que albergará la acción del Gran Premio de España. Las sesiones de entrenamientos libres abrirán el cronograma oficial este viernes, mientras que la prueba de clasificación sabatina definirá el orden de salida para la carrera dominical, donde el sudamericano buscará revancha en el asfalto.