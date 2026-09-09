Fórmula 1: Red Bull Racing amplía la saga de Kimi Räikkönen

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Red Bull Racing es una de las academias más importantes del mundo motor. Los austriacos están constantemente promoviendo jóvenes promesas para tener al mejor equipo posible de cara a la Fórmula 1 del futuro. En esa línea, firmaron al hijo de Kimi Räikkönen.

Robin Räikkönen es un chico de solo 11 años conocido como 'Ace'. Tiene la sangre fría de su padre en las carreras y cuenta con un talento impresionante para convencer a Red Bull de firmarlo. Comenzará a trabajar en la estructura del equipo de cara a la temporada 2027.

Será parte de uno de los programas de desarrollo de pilotos más competitivos del mundo. En ese contexto, su talento está respaldado en campeonato de kartings por pilotos de la talla de Max Verstappen y Sebastian Vettel. Un movimiento que podría extender la saga Räikkönen en la Fórmula 1.

Kimi Antonelli marcó un precedente en la Fórmula 1

El ascenso meteórico de Andrea Kimi Antonelli marca un precedente histórico en la Fórmula 1 moderna. Su llegada a Mercedes con apenas 11 años, tras una apuesta arriesgada de Toto Wolff, hoy da frutos cuando lidera el campeonato de pilotos con 20 años cumplidos.

Siguiendo esta misma filosofía de captación temprana, las escuderías blindan a perlas como Niccolò Perico, quien mantiene una relación cercana con la dirección del equipo alemán. Los directivos buscan potenciar prematuramente el talento puro para convertirlos en el futuro de la F1.

La incorporación de Robin Räikkönen a las filas de Red Bull confirma esta tendencia global en el paddock. Apostar por estas promesas desde la infancia asegura un relevo generacional altamente competitivo, proyectando a las próximas leyendas del automovilismo mundial.