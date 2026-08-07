Fórmula 1: Racing Bulls es el primer equipo que logra esta marca en los pits

Suscríbete a nuestros canales

La Fórmula 1 publicó la mejor parada de pits que se realizó en la primera mitad de la temporada 2026, el registro aunque no es el más veloz de la historia, se ubicó en el top 20 entre las detenciones más rápidas de la categoría reina del automovilismo.

El tiempo lo estableció el equipo de mecánicos de Racing Bulls en el pasado Gran Premio de Hungría durante la parada de boxes de Arvid Lindblad. Además, es la única escudería que ha bajado la barrera de los dos segundos en la detención.

Racing Bulls detuvo el cronómetro con un tiempo de 1.99 segundos, con lo que bajaron apenas en una centésima de segundo la marca de Ferrari de 2.00 segundos que había establecido la escudería italiana en el GP de Japón con Lewis Hamilton.

Además, la escudería "B" de Red Bull en cuatro ocasiones logró establecer el mejor tiempo en los pits en: Miami, Canadá, Austria y Hungría.

El mejor tiempo en la historia de una parada de pits fue estableicido en la temporada 2023 por el equipo McLaren, el cual detuvo el cronometro en un segundo con ochenta centésima (1.80 s) en la detención de Lando Norris en el Gran Premio de Qatar del año mencionado.

Mejores paradas de pists en las primeras 11 carreras

2.17 s - Mercedes, George Russell en el GP de Australia

2.29 s - Ferrari, Lewis Hamilton en el GP de China

2.00 s - Ferrari, Lewis Hamilton en el GP de Japón

2.08 s - Racing Bulls, Arvid Lindblad en el GP de Miami

2.20 s - Racing Bulls, Liam Lawson en el GP de Canadá

2.17 s - Mercedes, Kimi Antonelli en el GP de Mónaco

2.13 s - McLaren, Oscar Piastri GP de Barcelona

2.03 s - Racing Bulls, Arvid Lindblad en el GP de Austria

2.18 s - Mercedes, George Russell en el GP de Gran Bretaña

2.30 s - Ferrari, Charles Leclerc en el GP de Bélgica

1.99 s - Racing Bulls, Arvid Lindblad en el GP de Hungría

Mejores detenciones de pits en la historia