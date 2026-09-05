GP de Italia: Penalización a Kimi Antonelli complica que pueda romper esta marca

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El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli afrontará un fin de semana cuesta arriba en el Gran Premio de Italia. La escudería Mercedes confirmó que sustituirá la unidad de potencia completa en el monoplaza del joven boloñés, lo que conlleva una severa penalización que lo obligará a partir desde el fondo de la grilla de salida en el mítico Autodromo Nazionale di Monza.

Desde la dirección de la escudería alemana explicaron que la decisión responde puramente a un cálculo estratégico. Ante la sólida ventaja que Antonelli mantiene en la tabla de posiciones del campeonato, la estructura de Brackley prefiere asumir la sanción en un circuito idóneo para los adelantamientos como Monza antes que arriesgar un abandono por fallas mecánicas en la recta final de la temporada.

"El algoritmo no entiende de nacionalidad; estamos aquí para luchar por el campeonato", señaló Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, priorizando la consolidación del título por encima del impacto publicitario de buscar un triunfo local.

Un desafío histórico para el automovilismo italiano

La penalización condiciona severamente las aspiraciones de Antonelli de subir a lo más alto del podio ante su afición y terminar con una de las rachas más largas en la historia del automovilismo transalpino. Un piloto italiano no logra la victoria en el Gran Premio de Italia desde hace seis décadas.

La lista de vencedores locales en el "Templo de la Velocidad" sigue reservada para tres nombres legendarios:

Giuseppe Farina (1950)

Alberto Ascari (1951, 1952)

Ludovico Scarfiotti (1966)

A pesar de iniciar en las últimas posiciones, Antonelli mantiene una postura ambiciosa pero calculadora para el domingo. "Saldré último y atacaré con todo, pero usando la cabeza. Es el mejor circuito para remontar e intentaremos recuperar la mayor cantidad de posiciones posibles", afirmó el joven piloto.